DigiTimes confirme la sortie imminente des MacBook Pro 14 et 16 pouces 2022

Apple prévoit de lancer de nouveaux modèles de MacBook Pro au quatrième trimestre de 2022, selon nos confrères taïwanais de DigiTimes qui ont obtenu l'information auprès de la chaîne d'approvisionnement. Le rapport ne mentionne pas de modèles spécifiques, mais il fait très probablement référence aux MacBook Pro de 14 et 16 pouces de nouvelle génération.

Nouvelle confirmation de l'arrivée des MacBook Pro haut de gamme

Il y a eu plusieurs volte-face concernant le calendrier des nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, ainsi que sur la gravure des puces embarquées (5nm ou 3nm). Mais il semble de plus en plus probable que les ordinateurs portables seront commercialisés plus tard cette année avec des puces 5nm. Apple devrait organiser un keynote en octobre consacré au Mac et à l'iPad, avec très certainement les nouveaux MacBook Pro 2022.

En août, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté que les nouveaux modèles MacBook Pro équipés de puces M2 Pro et M2 Max étaient "bien avancés dans le développement et les tests" chez Apple. Les ordinateurs portables auront très peu de nouvelles fonctionnalités en dehors des puces plus rapides, selon l'analyste Ming-Chi Kuo, logique après la refonte totale des MacBook Pro 2021.



Le dernier design du MacBook Pro haut de gamme comprend un châssis aux bords plus plats, une encoche en haut de l'écran, des ports de retour comme MagSafe et HDMI, et plus encore comme une dalle 120 Hz et des puces ultra rapides M1 Pro et M1 Max.



Bien qu'elles puissent rester en 5 nm, les puces M2 Pro et M2 Max devraient être fabriquées sur la base du nouveau processus 5 nm de TSMC connu sous le nom de "N5P", de sorte que les nouveaux modèles MacBook Pro devraient encore avoir des améliorations en termes de performances et d'efficacité énergétique. Toutefois, le passage aux puces 3nm en 2023 ou plus tard permettrait d'obtenir une amélioration plus importante encore.



Selon DigiTimes, les expéditions de MacBook sont "restées relativement stables" par rapport aux ordinateurs portables Windows basés sur Intel en cette période trouble. Le lancement du nouveau MacBook Air M2 en juillet, combiné au lancement prochain de nouveaux modèles de MacBook Pro, pourrait faire en sorte que la part de marché d'Apple sur le marché des ordinateurs portables atteigne son plus haut niveau depuis près de cinq ans en 2022, toujours selon les journalistes taïwanais.



Qui attend les nouveaux MacBook Pro 2022 parmi vous ? Attention, les tarifs devraient s'envoler à la faveur du dollar fort face à l'euro...