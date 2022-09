iPad Pro M2, iPad 10 et Mac M2 Pro / Max à venir en octobre

L'événement d'Apple qui s'est tenu récemment était entièrement consacré à l'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods. Cependant, il semble que la société a encore pas mal de matériel à sortir cette année. Dans la dernière lettre d'information "Power On", Mark Gurman a dressé la listes des iPad et Mac que nous pourrions voir lors d'un nouvel événement Apple en octobre.

Keynote Apple en octobre

Le journaliste américain, qui est revenu sur la présentation des iPhone 14 et de l'Apple Watch Ultra notamment, dit qu'il s'attend à un iPad Pro 2022 remanié avec un processeur M2, et l'iPad de 10e génération avec sa plus grande mise à niveau à ce jour, comprenant entre autre une transition vers l'USB-C. Il indique également qu'Apple travaille sur des versions M2 de trois Mac, le Mac mini, le Mac Pro et le MacBook Pro, et que nous pouvons nous attendre à au moins deux de ces versions en octobre.

Les nouveaux iPad 2022

Il semble que l'iPad 10 sera la plus grosse mise à jour du lot. Sous le nom de code J272, il sera doté d'un port USB-C, ce qui rendra toute la gamme d'iPad compatible avec la norme USB-C (chose attendue pour l'an prochain côté téléphone avec l'iPhone 15). On ne sait pas encore si l'écran sera entièrement laminé, mais il devrait passer à 10,5 ou même 10,9 pouces, sans pour autant faire de l'ombre à l'iPad Air 5. Il n'aura donc pas une luminosité accrue, ni une gamme de couleurs étendue. On se sait pas si Apple passera le Touch ID sur le côté, mais la tablette serait vraisemblablement équipée d'une puce A15.



En ce qui concerne l'iPad Pro M2 (2022), M. Gurman indique que, hormis la puce M2, les tailles resteront les mêmes, semble-t-il, avec un modèle LCD de 11 pouces et un modèle miniLED de 12,9 pouces. Quelques petites évolutions, notamment la charge sans fil MagSafe, et une meilleure autonomie sont également attendues.

Les nouveaux Mac Pro 2022

De nouveaux Macs sont également prévus. On sait que la firme de Cupertino travaille sur la dernière pièce de sa transition vers Apple Silicon, le Mac Pro. En outre, nous nous attendons à des mises à niveau de type M2 Pro / Max pour le MacBook Pro 2022 et le Mac Mini 2022. Gurman dit que nous pouvons nous attendre à au moins deux produits Mac lors de l'événement. Il est probable que le Mac Pro soit l'un d'entre eux, étant donné qu'il doit fermer la parenthèse Intel (au même titre que le Mac mini le plus puissant).



Les MacBook Pro 2021 sont encore très récents, donc si Apple doit en laisser un de côté pour l'événement d'octobre, ce serait probablement le MacBook Pro.



