Rumeur : toute la gamme iPhone 14 aura 6 Go de RAM

⏰ Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

2



Avec toutes les rumeurs qu'il y a sur les iPhone 14 depuis plusieurs mois, avons-nous encore besoin d'une présentation à la rentrée ? Alors que les futurs modèles d'iPhone n'ont quasiment plus aucun secret, de nouvelles informations arrivent... Elles concernent cette fois-ci la RAM que possèderont les iPhone 14 !

6 Go de RAM et pas que pour les modèles Pro

Avec la gamme iPhone 13, Apple a fait le choix de privilégier les 6 Go de RAM exclusivement pour les modèles 13 Pro et 13 Pro Max. Le géant californien s'est probablement dit que comme la marge de bénéfice était meilleure, il était normal de proposer plus de RAM.

Avec les iPhone 14, la stratégie devrait changer. Selon un récent rapport de TrendForce, tous les iPhone 14 vont profiter de 6 Go de RAM, mais ce ne sera pas le même type de RAM, comme l'expliquait Kuo en mars.



Voici ce que cela donne dans le détail :

iPhone 14 : 6 Go (LPDDR4X)

iPhone 14 Max : 6 Go (LPDDR4X)

6 Go (LPDDR4X) iPhone 14 Pro : 6 Go (LPDDR5)

6 Go (LPDDR5) iPhone 14 Pro Max : 6 Go (LPDDR5)

À titre de comparaison, les iPhone 13 sont tous avec un type de RAM (LPDDR4X). Mais du coup... Quelle est la différence ?

est sorti pour la première fois en janvier 2017, il possède une vitesse de 4266 Mbit/s avec une architecture 64x et 86x. Le LPDDR4X est dédié exclusivement à une utilisation dans les smartphones et dans le secteur de l'automobile. Le premier smartphone à avoir intégré ce type de RAM est le Lenovo Z5 Pro. Le type de RAM LPDDR5 est sorti pour la première fois en février 2019, il possède une vitesse de 6400 Mbit/s avec une architecture de 64x. Il est lui aussi conçu pour être intégré dans un smartphone ou dans des véhicules.

À noter que le premier smartphone à avoir intégré ce type de RAM est le Xiaomi Mi 10 Pro (Micron)

Pour résumer, l'avantage du LPDDR5, c'est plus de rapidité, mais aussi une meilleure gestion de l'énergie. Il est largement moins gourmand que le LPDDR4X, c'est d'ailleurs ce qui avait incité Xiaomi à l'inclure dans son Mi 10 Pro.

Le rapport parle également des capacités de stockage

Autre information intéressante communiquée par TrendForce, ce sont les capacités de stockages minimum. Selon les indiscrétions, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max devraient commencer avec 128 Go. En ce qui concerne l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, ils seront disponibles à partir de 256 Go.

iPhone 14 : 128 Go, 256 Go et 512 Go

iPhone 14 Max : 128 Go, 256 Go et 512 Go

iPhone 14 Pro : 256 Go, 512 Go et 1 To

iPhone 14 Pro Max : 256 Go, 512 Go et 1 To

TrendForce confirme également avoir eu comme information que les iPhone 14 Pro seront les seuls à obtenir la puce A16 avec une gravure en 4 nm. Les modèles non Pro conserveront la puce A15 et sa gravure en 5 nm.



