iPhone 14 : des augmentations tarifaires sont à venir sur l'ensemble de la gamme selon Kuo

Tous les ans, la même question revient sur le devant de la scène : "les tarifs des nouveaux iPhone vont-ils augmenter ?", si certaines rumeurs ont assuré que non, d'autres indiscrétions affirment le contraire. L'un des analystes les plus fiables dans les fuites sur les produits Apple annonce avec certitude qu'il y aura une hausse de prix sur la gamme iPhone 14.

Augmenter les prix des iPhone 14 pour éviter de toucher à la marge de bénéfice ? Apple le fera à coup sûr, selon Kuo.

Comme tous les autres constructeurs de smartphones, Apple fait face à une évolution conséquente du coût de fabrication de ses iPhone, l'entreprise a alors deux choix :

Quand on sait que les revenus de l'iPhone sont les plus importants dans les résultats financiers dévoilés à chaque fin de trimestre aux investisseurs, il est évident que pour Apple, la générosité ne sera pas au goût du jour.

Selon Ming-Chi Kuo, les iPhone 14 verront leurs prix grimper de 10 à 15% par rapport aux derniers modèles actuellement commercialisés. Voici à quoi s'attendre dans l'éventualité où cela serait une augmentation de 10% :

Ces prix sont comparés aux tarifs actuels des iPhone 13 et incluent la TVA française. Bien sûr, cela reste des estimations.

Espérons que Ming-Chi Kuo se trompe et que les augmentations tarifaires n'auront pas lieu sur la gamme iPhone 14...

(1/2)

Hon Hai/Foxconn is one of the winners of the increased ASP of iPhone 14 series. I estimated iPhone 14 series ASP would increase by about 15% (vs. iPhone 13 series ASP) to $1,000-1,050 (USD) due to two iPhone 14 Pro's price hikes & higher shipment proportion. https://t.co/UgiW0kom4F