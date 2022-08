iPhone 14 : les fournisseurs ne sont pas aussi enthousiastes qu'Apple pour les ventes à venir

Après un succès phénoménal pour la gamme iPhone 13, les ventes seront-elles encore meilleures pour les iPhone 14 qui sortiront à la rentrée ? En pleine période d'inflation où les consommateurs font attention à leurs dépenses, il y a peu de chances. Du moins, c'est ce que pensent les fournisseurs des composants pour les iPhone 14... Selon certains partenaires, Apple pourrait être déçu des expéditions de sa future génération de smartphone.

Des fournisseurs qui ne sont pas convaincus

D’après un rapport de Digitimes à paraître demain (mais visible grâce à un aperçu), une incertitude règnerait en ce moment chez les fournisseurs des iPhone 14. Selon quelques bruits de couloirs, certains pensent que les futurs iPhone vont bien se vendre, mais probablement pas aussi bien que les iPhone 13 qui ont été commercialisés dans un meilleur contexte que celui d'aujourd'hui.



Bien évidemment, les fournisseurs répondent sans se poser de questions aux commandes d'Apple, le géant californien en envoie une masse pour posséder assez de composants dans les usines de Foxconn en Chine et en Inde. L'objectif est de récupérer un maximum de pièces pour éviter d'être en rupture de stock et devoir suspendre temporairement l'assemblage des iPhone 14.

Du côté d'Apple, la tendance est complètement à l'inverse, le géant californien s'attend clairement à ce que les iPhone 14 s’expédient encore mieux que la gamme précédente. En réalité, l'entreprise espère que les clients Apple renouvelleront en masse leur iPhone actuel pour migrer vers la dernière génération.



Autre stratégie de ventes, Apple souhaite attirer un maximum de personnes qui sont habituées à des... smartphones sous Android. Pour cela, Apple a récemment publié une vidéo question/réponse afin d'apporter des explications aux préoccupations majeures des personnes qui hésitent de se lancer dans une transition Android vers iOS.

Pourquoi les fournisseurs sont moins optimistes qu'Apple ?

Le succès de l'iPhone n'est plus à prouver, le célèbre smartphone d'Apple bat des records année après année, malgré une concurrence toujours plus agressive en termes d'avancées technologiques et de prix.

Selon les fournisseurs, deux points négatifs peuvent gêner les ventes d'iPhone 14 et décevoir Apple qui a placé la barre des estimations très haute :

L'inflation : que vous soyez en France, aux États-Unis ou à l'autre bout du monde, vous payez plus cher les produits du quotidien, le carburant pour votre voiture, vos abonnements numériques à renouvellement mensuel... Toutes ces dépenses supplémentaires (et le plus souvent imprévues) incitent les consommateurs à repousser à plus tard un gros achat ou tout simplement à l'annuler.

Dans le cas de l'iPhone, beaucoup de clients peuvent se dire "mon iPhone 12 Pro marche encore très bien, je peux encore faire 1 an avec !", si c'est une bonne chose pour l'environnement, c'est une mauvaise nouvelle pour Apple qui perdra une vente.

À voir comment les choses évolueront pour les iPhone 14, toutefois on aperçoit quand même sur les réseaux sociaux que certaines personnes ont vraiment hâte de pouvoir précommander et recevoir l'un de ses futurs iPhone. C'est bon signe pour Apple, mais une minorité de retours positifs ne veut pas dire que les iPhone 14 rencontreront le succès tant espéré sur lequel mise Apple aujourd'hui.

