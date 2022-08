Apple rassure les propriétaires de smartphones sous Android qui hésitent à passer sur iOS

Si les iPhone se vendent aussi bien dans le monde, c'est essentiellement grâce aux renouvellements. En général, quand un client choisit l'iPhone, il y a de fortes chances qu'il reste fidèle et procède à l'achat d'un modèle plus récent dans les années qui suivent. Si Apple arrive à conserver ses clients sur le long terme, ce qui reste difficile, c'est d'attirer des utilisateurs habitués à leur smartphone sous Android. À quelques semaines de l'annonce des iPhone 14, Apple publie une vidéo un peu spéciale sur sa chaîne officielle sur YouTube.

Question/réponse pour les utilisateurs Android

Si vous êtes un utilisateur Android et que vous hésitez à faire comme tout le monde : vous acheter un iPhone, cette vidéo publiée par Apple va peut-être vous rassurer. Le géant californien a mis en ligne une vidéo de 4 minutes et 35 secondes pour répondre aux principales questions que se posent les utilisateurs de smartphones concurrents, sur l'iPhone et le passage à iOS.



Voici les questions abordées par une employée d'Apple Store :

Si je passe à l'iPhone, sera-t-il facile de transférer mes contacts, photos et messages ?

Puis-je échanger mon smartphone Android ?

Est-ce que l'iPhone va tenir dans le temps ?

L'iPhone va-t-il être fiable ?

Mon iPhone va-t-il recevoir les dernières mises à jour ?

Comment mes informations personnelles seront-elles protégées ?

Vais-je obtenir de l'aide d'Apple ?

Apple exprime dans la description de la vidéo que cela concerne spécifiquement les utilisateurs Android :

Dans cette vidéo, nous répondons aux questions les plus recherchées que posent les utilisateurs d'Android avant de passer à l'iPhone. Ces questions couvrent un éventail de sujets allant du passage à iOS, à l'échange, à la fiabilité, aux mises à jour logicielles, à la confidentialité et au support.

Normalement, Apple poste ce type de vidéo directement sur sa chaîne dédiée aux vidéos d'assistance, c'est là où Apple répond aux inquiétudes des consommateurs et donne même des astuces sur iOS. Cette fois-ci, l'entreprise a modifié ses plans en publiant sur sa chaîne officielle qui détient plus d'abonnés et qui apporte donc une meilleure visibilité.



Cette vidéo n'est pas surprenante, car Apple prépare le terrain pour les iPhone 14, l’entreprise a conscience qu'elle peut compter sur les renouvellements de la part de ses clients, mais Apple souhaite également convaincre un maximum de fidèles de Samsung, Oppo, Huawei, Xiaomi... Des marques qui vendent, elles aussi, des smartphones haut de gamme et qui possèdent des millions de clients potentiels pour l'iPhone.