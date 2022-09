Apple Car : plus de 50% des propriétaires de Tesla envisageraient de l'acheter

Nous avons peu d'informations à propos de l'Apple Car, les fuites qui circulent sur internet viennent de personnes proches du projet ou des brevets qui sont régulièrement publiés par Apple pour protéger ses avancées technologiques. Toutefois, ce que l'on sait, c'est que ce futur véhicule très prometteur serait entièrement électrique, au top de la sécurité et du confort et aurait une gigantesque dose de connectivité avec le reste des produits Apple. Tout cela a été suffisant pour recueillir l'avis de certains propriétaires de voitures aux États-Unis.

L'Apple Car, un succès impressionnant à venir ?

Avec l'Apple Car, Apple a décidé de ne plus se limiter aux produits électroniques qu'on utilise au quotidien à son domicile ou qu'on met à notre poignet ou dans notre poche quand on sort de chez soi. Avec l'Apple Car, la firme de Cupertino vise un marché très compliqué, mais qui sera un tournant majeur dans l'histoire de l'entreprise depuis sa création en 1976.



Une enquête menée par le cabinet de conseil Strategic Vision s'est rapprochée d'un grand nombre d'automobilistes aux États-Unis. L'objectif était de poser des questions sur la confiance envers les constructeurs automobiles et les possibles acquisitions de voitures dans un avenir proche.

Les résultats de l'enquête montre qu'Apple est vivement attendu sur le marché de l'automobile, même si l'entreprise n'a fait aucune annonce officielle, beaucoup d'Américains s'impatientent en ce qui concerne la disponibilité de l'Apple Car.



Selon Alexander Edwards, président de Strategic Vision, Apple est la troisième marque la plus considérée, 26% des clients déclarent qu'ils "envisageraient certainement" un véhicule de la marque Apple à l'avenir, juste derrière Toyota (38%) et Honda (32%), suivis de Ford (21%) et Tesla (20%).

Edwards l'admet, il y a un engouement spectaculaire envers Apple dans les réponses des personnes sondées, le président du cabinet de conseil affirme que cela devrait inquiéter les autres constructeurs automobiles qui misent énormément sur les véhicules électriques. Même s'il est impossible de dire si Apple aura une position de leader comme sur le marché des écouteurs sans fil, des tablettes et montres connectées, l'entreprise est à surveiller de près, c'est en tout cas ce que recommande Edwards.



L'étude révèle également qu'Apple pourrait grignoter les parts de marché de Tesla très rapidement une fois que l'Apple Car sera disponible. Strategic Vision a bien pris le soin d'identifier le constructeur automobile de chaque participant afin de comprendre quel client irait de telle entreprise à telle entreprise. Les résultats indiquent que les migrations Tesla vers Apple pourraient être bien plus nombreuses qu'on le pense. Plus de 50% des clients de Tesla "envisageraient certainement" d'acheter une future voiture Apple.



Bien sûr, cette statistique pourrait augmenter comme chuter en fonction de l'annonce d'Apple, car il est indispensable que l'Apple Car propose approximativement les mêmes fonctionnalités que les voitures de Tesla et fasse mieux, si c'est un copier/coller avec des performances et fonctionnalités identiques, l'intérêt d'une migration de Tesla vers Apple disparaîtra immédiatement.

Au-delà des propriétaires de Tesla, les trois quarts des sondés ont fait preuve de prudence lorsqu'elles ont été questionnées sur une voiture qui n'a pas encore été dévoilée. Elles ont opté plutôt pour le choix "Je n'en sais pas assez", alors que 26% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles envisageraient sérieusement d'acheter une Apple Car, 24% ont dit qu'elles "l'adorent" en se basant sur les rumeurs vues jusqu'ici.



Cette étude devrait faire plaisir à l'Apple Park, aux nombreux ingénieurs et développeurs qui travaillent depuis plus de 5 ans sur cet incroyable projet. La voiture électrique et connectée d'Apple pourrait recevoir un bel accueil de la part des automobilistes, si Apple arrive à convaincre avec un prix raisonnable (ce qui n'est pas toujours simple avec Apple), il y a de fortes chances que la demande sera très élevée.