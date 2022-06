Pas d'Apple CarPlay dans les Tesla ? Un propriétaire de Model 3 a eu une idée de génie !

Tesla a fait un choix, celui de développer son propre système d'exploitation pour le gigantesque écran tactile à l'avant du véhicule. S'il est difficile de reprocher à Tesla d'avoir pris l'initiative d'avoir tout voulu faire soit même, on regrette quand même que l'entreprise à Elon Musk ne s'ouvre pas aux solutions tierces comme... Apple CarPlay !

Une astuce pour avoir CarPlay dans une Tesla

Aujourd'hui, la majorité des constructeurs automobiles se rapprochent d'Apple pour intégrer CarPlay dans leurs véhicules et/ou de Google pour proposer Android Auto. Tesla qui a toujours été une marque à part a choisi de ne pas aller dans ce sens, ce qui déplaît beaucoup à de nombreux propriétaires d'iPhone qui préfèreraient une expérience Apple CarPlay dans leur Tesla.



À partir de ce moment-là, il y a deux types de personnes, celle qui va se soumettre à la politique de Tesla et abandonner l'idée d’exploiter CarPlay dans sa voiture et celle... qui veut absolument Apple CarPlay et va user d'une surprenante astuce.

C'est le cas de l'utilisateur de Reddit euge_lee, frustré de ne pas pouvoir profiter de l'OS d'Apple dans sa Tesla Model 3, il a pris la décision de se créer son propre système maison.

Cette astuce qui a coûté seulement 150 dollars est simple... euge_lee a commandé la tablette Amazon Fire 8 Plus et a « installé » Apple CarPlay dessus. Bien sûr, comme il n'était pas possible d'obtenir l'interface via une application Android, l'utilisateur Reddit s’est procuré un dongle CarLinkIt à 58 dollars.

Ce produit permet d’avoir CarPlay sur n'importe quel écran, dont une tablette, c'était l'opportunité parfaite !



Quelques investissements supplémentaires ont été nécessaires, il a fallu acheter : un câble Lightning, un chargeur sans fil, un câble USB OTG et pour conclure un support magnétique afin de placer la tablette en dessous de l'écran implanté par Tesla.

euge_lee explique :

J'adore ça. J'aime particulièrement le regard "écran flottant" dans la façon dont je l'ai monté. Le CarPlay fonctionne très bien, pas de hoquet ou de problèmes jusqu'à présent. Toutes les applications que j'ai énumérées ci-dessus fonctionnent comme prévu et l'interface utilisateur est excellente. J'ai posté il y a quelques années à propos de mon installation de caisson de basses JL Audio et cette mise à niveau de CarPlay a ravivé mon amour pour le divertissement en voiture une fois de plus.

Derrière cette installation, on retrouve plusieurs connexions en Bluetooth qui permettent de pleinement profiter des fonctionnalités de CarPlay avec la Tesla. Tenez-vous bien, c'est tout un système !

La tablette Android exécute "AutoLink", un fichier APK à chargement latéral qui fonctionne essentiellement avec le dongle CarLinkIt pour émuler une voiture avec le système de divertissement Carplay. De nombreuses voitures fonctionnent sous Linux, QNX ou Android OS, c'est pourquoi (ironie ironiquement) vous avez besoin d'une tablette Android pour Apple CarPlay. La tablette Android se connecte via BT à la Tesla. L'iPhone est « contrôlé à distance » par la tablette et l'audio est envoyé via le câble Lightning à la tablette. Une fonction « bêta » vous permet d'envoyer de l'audio de l'iPhone directement à la Tesla via Bluetooth, mais tout ne fonctionne pas encore. Donc, pour l'instant, le fait que la tablette envoie de l'audio BT est préférable et fonctionne parfaitement.

Cette idée fantastique devrait attirer l'attention des propriétaires de Tesla qui sont en plein cœur de l'écosystème Apple. Cette solution permet d'utiliser efficacement CarPlay en attendant que notre cher Elon Musk veuille bien se rapprocher d'Apple pour intégrer CarPlay...

