Apple CarPlay a maintenant une version spéciale pour les propriétaires de Porsche

Comme beaucoup de constructeurs automobiles, Porsche a fait le choix d'Apple CarPlay pour son service multimédia au sein de ses voitures. L'entreprise a été convaincue par la modernité du système d'exploitation ainsi que toutes les applications issues de l'écosystème Apple et de l'App Store. Aujourd'hui, Porsche ne compte pas toucher à cette expérience, mais souhaite à tout prix améliorer l'approche en intégrant un accès plus rapide aux fonctions du véhicule.

Porsche réajuste CarPlay pour une meilleure expérience au volant

Le point commun entre Porsche et Apple, c'est la recherche permanente de l'excellence, les deux entreprises veulent toujours plus perfectionner un logiciel, un produit ou une voiture, l'objectif est le même : que le client soit comblé et que tout, soit à la hauteur de ses exigences. L'une des dernières idées de Porsche avec CarPlay, c'est d'intégrer directement dans le système d'exploitation d'Apple des accès rapides aux multiples fonctions du véhicule.



Dans un communiqué publié il y a quelques heures, Porsche explique que CarPlay dans ses voitures va maintenant proposer aux conducteurs un accès à la climatisation dans la voiture, la visibilité sur la charge restante pour les véhicules électriques, un affichage de la qualité de l'air à l'intérieur... Plus besoin de quitter l'univers CarPlay pour accéder à tout cela !

Pour faire simple, Porsche et Apple ont collaboré pour intégrer toutes les fonctionnalités et l'accès rapide offerts par l'application iOS "My Porsche" aux clients de Porsche. Ainsi, les propriétaires de véhicules peuvent désormais profiter de toutes ces fonctionnalités non seulement sur leur iPhone, mais également sur l'écran tactile à l'intérieur de leur véhicule !

Mattias Ulbrich, PDG de Porsche Digital et DSI de Porsche AG a déclaré dans le communiqué :

Nous sommes ravis d'améliorer encore l'application My Porsche et d'utiliser les capacités d'Apple CarPlay pour offrir une expérience client vraiment améliorée. La technologie et la numérisation sont des facteurs cruciaux pour la fascination durable de notre marque - maintenant et dans les 75 prochaines années.



L'application My Porsche est la plaque tournante de la gestion et du contrôle numériques d'un véhicule Porsche. Par exemple, il indique l'état de charge de la batterie du véhicule, peut ajuster la climatisation et envoyer des destinations au système de navigation. De plus, l'application My Porsche relie les comptes existants avec des fournisseurs tiers, par exemple Apple Music, aux applications associées dans Porsche Communication Management (PCM).

L'application "My Porsche" sur l'App Store est déjà mise à jour, celle-ci mentionne la possibilité de profiter de l'expérience utilisateur de l'application directement dans la nouvelle Cayenne. En plus, les développeurs de Porsche ont ajouté dans l'application iOS des widgets à afficher l'écran d'accueil de son iPhone, cela signifie que sans ouvrir l'application "My Porsche", les utilisateurs pourront avoir une visibilité des données importantes sur leur véhicule (température, niveau de charge restant...).



Autre nouveauté intéressante, c'est l’arrivée de la climatisation intelligente, ce service vous rappelle, en fonction de la météo et en temps utile avant votre départ, de climatiser votre véhicule à la température souhaitée. Ceci est rendu possible après une phase d'apprentissage dans des endroits fréquemment utilisés.