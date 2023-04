Apple développe une version spéciale d'iPadOS destiné à un iPad... de 14 pouces !

Vous êtes en quête d'un iPad avec un grand écran et les tailles actuelles ne vont pas assez loin selon vous ? Bonne nouvelle, Apple va bientôt repousser les limites en proposant un iPad Pro de 14 pouces, soit la même taille d'écran que le MacBook Pro qui lui aussi possède un écran de cette taille.

Une version spéciale d'iPadOS est en cours de développement

Quand Apple sort un nouvel appareil avec un écran plus grand ou plus petit, celui-ci doit avoir un logiciel adapté à cette taille d'écran. Évidemment, cela ne se fait pas du jour au lendemain, tout doit être anticipé à l'avance par les équipes de développement qui communiquent en permanence avec les équipes d'ingénieurs qui se concentrent sur le matériel.



Selon le leaker @analyst941, Apple est en train d'avancer secrètement (enfin plus maintenant) une version d'iPadOS 17 ajusté à un iPad qui aurait un écran de 14,1 pouces et une puce M3 Pro intégré. Le leaker assure que ce nouvel iPad sera présenté comme le plus grand de la gamme et sortira l'année prochaine, il n'y a aucun espoir pour une commercialisation en 2023.

Le leaker affirme que le modèle d'iPad de 14,1 pouces pourra faire fonctionner jusqu'à deux écrans 6K à 60 Hz via Thunderbolt 4 et qu'iPadOS 17 prendra en charge cette fonctionnalité. Si l'information se confirme, ça va être une petite révolution dans les entreprises ainsi que le secteur de l'éducation où l'iPad est très populaire.



À l'heure actuelle, l'iPad le plus grand fait 12,9 pouces, ce qui est déjà énorme et rend difficile le transport pour les vacances ou pour les trajets travail/maison. Toutefois, Apple a conscience qu'il y a une demande pour des iPad encore plus grands avec des tailles qui se rapprochent de celles des MacBook Pro.



Est-ce que ce leaker est fiable ?

Impossible de l'assurer, mais @analyst941 a déjà dévoilé des informations très précises à propos de la Dynamic Island des iPhone 14 Pro, plusieurs semaines avant l'annonce officielle !

Cela indique clairement qu'il pourrait avoir des sources fidèles chez les partenaires de fabrication d'Apple.