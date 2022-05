Apple développe des écrans OLED plus fins et pliables pour iPhone, iPad et Mac

⏰ Il y a 4 heures

Alban Martin

2



Apple a commencé à développer des panneaux OLED plus fins qui pourraient être utilisés pour des écrans pliables à l'avenir, selon un nouveau rapport en provenance de Corée. Selon The Elec, Apple développe des panneaux OLED sans polariseurs, qui sont généralement inclus pour laisser passer uniquement les lumières dans certaines directions, améliorant ainsi la visibilité de l'écran.



L'un des inconvénients des films polarisants est qu'ils ont tendance à réduire la luminosité et, par conséquent, l'efficacité de la luminance du panneau. Pour compenser cela, les fabricants augmentent généralement la consommation d'énergie fournie au panneau, mais cela peut réduire leur durée de vie.

Apple vous réduire l'épaisseur des dalles OLED

En supprimant le polariseur, Apple sera en mesure de rendre les panneaux nettement plus fins, idéal pour les appareils pliables. En théorie, Apple pourrait également appliquer une autre technologie dont l'effet serait équivalent à celui d'un polariseur, mais qui éviterait les compromis susmentionnés.



Selon le média coréen, Samsung a déjà utilisé des panneaux OLED sans polariseur pour le Galaxy Z Fold 3, en y intégrant sa technologie "Eco Square" qui augmente la transmission de la lumière tout en réduisant la consommation d'énergie.

Le mois dernier, un rapport de The Elec affirmait qu'Apple travaillait avec LG au développement d'un écran OLED pliable doté d'un verre de couverture ultrafin pour les futurs modèles d'iPad et de MacBook, même si, dans ce cas, le site indiquait que l'écran qui serait utilisé comporterait un verre de couverture ultrafin au lieu du polyimide, que la plupart des autres écrans pliables utilisent actuellement. On parlait déjà d'un partenariat LG / Apple en 2017 pour l'iPhone Fold.



Un rapport récent de l'analyste Ross Young, spécialiste des écrans, indique qu'Apple étudie la possibilité de concevoir des ordinateurs portables pliables tout écran, des modèles de 20 pouces. Young, mais aussi Mark Gurman, pensent que ces appareils pourraient constituer une toute nouvelle catégorie de produits pour Apple et aboutir à un produit à double usage, potentiellement capable de fonctionner comme un ordinateur portable avec un clavier à l'écran de taille normale lorsqu'il est plié et comme un écran lorsqu'il est déplié et utilisé avec un clavier externe.



Enfin, Kuo expliquait récemment que le développement des produits pliables d'Apple se concentre initialement sur les appareils de taille moyenne. Les appareils plus grands, ainsi que plus petits comme l'iPhone, seront servis dans un second temps. Cela signifie que l'iPad sera le premier à être pliable, puis le Mac et l'iPhone.