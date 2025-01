LG joue aux vases communicants avec les écrans OLED d'iPhone et d'iPad

L'un des principaux fournisseurs d'Apple, LG Display, a décidé de faire pivoter sa principale ligne de production OLED en raison d'une demande en berne pour l'iPad Pro M4, le premier modèle de la gamme à offrir la technologie de diodes électroluminescentes organiques. L'entreprise prévoit de convertir l'usine pour se concentrer sur la production d'écrans OLED pour iPhone 16 et 16 Pro, comme le rapporte The Elec.

Une décision stratégique

Conçue à l'origine pour la fabrication de panneaux OLED pour tablettes et PC, la ligne a connu une activité réduite en raison des ventes médiocres des nouveaux modèles iPad Pro M4 d'Apple. L'adaptation à la production d'iPhone est considérée comme une décision stratégique, afin d'éviter de tourner au ralenti et / ou de mettre au chômage technique des centaines de salariés.



L'iPad Pro M4, lancé en mai avec des options de 11 et 13 pouces, a représenté la première incursion d'Apple dans l'utilisation de l'OLED pour les appareils à grand écran. Avant cela, seuls l'iPhone et l'Apple Watch en étaient équipés. Les projections initiales tablaient sur 10 millions d'iPad Pro expédiées en 2024, mais elles ont été revues à la baisse à 6,7 millions en octobre.

En réorientant la ligne existante, LG Display évite les dépenses liées à la création d'une nouvelle usine de production, économisant ainsi environ 2 000 milliards de wons (1,4 milliard d'euros). L'investissement initial dans cette ligne OLED était de 3,4 billions de wons, mais la transition ne nécessite que des ajustements mineurs.



LG Display a pour objectif de maintenir des niveaux de stock d'iPad OLED adéquats jusqu'en février en attendant le feu vert d'Apple pour le changement de production. L'entreprise s'est fixé pour objectif de fournir 70 millions de panneaux OLED pour iPhone en 2024, soit une augmentation par rapport aux 60 millions prévus en 2023 et aux 51,8 millions prévus en 2022.

L'avantage de l'OLED

Les panneaux OLED offrent une luminosité, un contraste et une efficacité énergétique supérieurs, contribuant à une meilleure durée de vie de la batterie. La distinction technique entre les OLED de l'iPad et de l'iPhone comprend l'utilisation par l'iPad de substrats en verre avec encapsulation d'une couche mince doublée (TFE), par rapport au substrat en polyimide de l'iPhone avec une seule couche d'émission.



Bien évidemment, le succès mitigé de l'iPad Pro M4 n'est pas du à la qualité d'affichage, mais à son prix. Apple a fortement augmenté le tarif de ses deux variantes Pro. La 11 pouces commence à 1 219 € au lieu de 899 €, quand la 13 pouces démarre à 1 569 € au lieu de 1 219 €.



Pour relancer les ventes, Apple développerait un iPad Air OLED, dont la sortie pourrait être prévue en 2026. L'iPad mini 8 suivrait, ce qui permettrait d'offrir du volume aux fournisseurs et donc, par voie de conséquence, de faire baisser les coûts. Un modèle pliable est aussi possible.