Apple ne lancera pas d'iPad Pro de 14 pouces cette année

Dans sa dernière lettre d'information "Power On", vue tout à l'heure à propos du futur iPad Pro M3, Mark Gurman indique qu'Apple explore le concept d'un iPad encore plus grand depuis 2021 et a failli lancer un modèle de 14 pouces en 2023. Malheureusement, le produit ne figure plus au calendrier de sorties d'Apple pour la fin de l'année.

Un problème de coût

La raison principale de ce revirement serait le coût de fabrication des écrans OLED. La transition vers des dalles OLED dans la gamme iPad ne serait pas viable à date pour des modèles de plus de 13 pouces. C'est pourquoi il faudra se contenter d'un iPad Pro M3 de 13 pouces au printemps 2024.

La valse des tailles

Le journaliste américain a été le premier à lancer la rumeur selon laquelle les concepteurs et les ingénieurs d'Apple étudieraient la possibilité de proposer de plus grands iPad afin de "brouiller davantage les lignes" entre une tablette et un ordinateur portable. Début 2022, cette rumeur a été suivie par l'annonce que plusieurs fournisseurs, dont BOE et LG, convertissaient leurs usines pour pouvoir fournir à Apple des écrans OLED d'une taille d'environ 15 pouces adaptés aux futurs modèles d'iPad.

Cette rumeur a été corroborée par Ross Young, un analyste de l'industrie de l'affichage souvent très précis. En juillet de l'année dernière, il a modifié ses prévisions, affirmant qu'Apple avait opté pour un écran LCD pour l'appareil, comme ceux utilisés sur l'iPad mini et l'iPad Air. Ce qui peut laisser sceptique.



En octobre 2022, nos amis de The Information ont rapporté qu'Apple développait un iPad de 16 pouces qu'elle espérait commercialiser au quatrième trimestre 2023. Le futur appareil aurait approximativement la même taille d'écran qu'un MacBook Pro 16 pouces, offrant aux utilisateurs une toile beaucoup plus grande pour travailler que la gamme actuellement commercialisée.

Toujours en projet

Malgré des rumeurs contradictoires, Apple serait toujours intéressée par la perspective de lancer un plus grand iPad. Les plus grands modèles n'ont pas évolué depuis 2018, avec les iPad Pro de 11 pouces et de 12,9 pouces. Ils restent en deça des MacBook qui démarrent à 13,3 pouces avec les MacBook Air M2 et MacBook Pro M2. Pour apporter un peu de nouveautés, Apple envisagerait toutefois de passer le grand iPad de 12,9 à 13 pouces, en plus de l'écran OLED.



Reste à savoir quand une troisième taille d'iPad Pro sera lancée, et dans quelles dimensions. Pour vous, l'idéal serait-il 14 ou 16 pouces ?