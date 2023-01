Porsche ajoute Apple CarPlay aux anciens modèles via une mise à jour

Comme la majorité des constructeurs automobiles, Porsche a augmenté ses initiatives visant à "connecter" davantage ses véhicules. Aujourd'hui, un simple lecteur multimédia ne suffit plus, les clients veulent toujours plus avec des applications et un système moderne connecté à leur smartphone. Qui dit Porsche dit évidemment haut de gamme et luxe, qui dit haut de gamme et luxe dit forcément : Apple.

Porsche x Apple

Bonne nouvelle pour les clients de Porsche qui était déçu de ne pas avoir accès à Apple CarPlay à cause de l'ancienneté de leur véhicule. Le constructeur automobile annonce améliorer la connectivité à bord des vieux modèles en incluant le système CarPlay qui permettra aux possesseurs de l'iPhone de profiter d'une expérience plus complète et ancrée dans l'écosystème Apple.



Dès maintenant, les :

Porsche 991 (ou 997)

Porsche Boxste 987

Porsche Cayman (de 2005 à 2008)

Porsche Cayenne (de 2003 à 2008)

Qui possèdent un écran tactile modernisé (Porsche Classic Communication Management Plus) peuvent bénéficier d'Apple CarPlay. Une belle avancée, car jusqu'ici les fonctions étaient vraiment basiques pour écouter de la musique ou obtenir quelques informations essentielles.

Le PCCM Plus est conçu pour s'adapter à la place de la stéréo double DIN d'origine du véhicule, il est compatible avec le groupe de jauges et les écrans de navigation d'origine. Les paramètres de la voiture et la musique provenant de clés USB ou de Bluetooth peuvent également être lus.



Il a été rapporté vendredi que les propriétaires de ces voitures peuvent acheter le nouveau PCCM Plus chez les concessionnaires Porsche au prix de 1 475,99 $. Porsche suggère de faire installer le dispositif par un concessionnaire Porsche ou un partenaire Porsche Classic certifié.



Pour les modèles de Porsche ultérieur aux modèles cités ci-dessus, l'accès à Apple CarPlay est possible depuis plusieurs années suite à un rapprochement entre Apple et Porsche pour proposer une nouvelle expérience.

Pourquoi Apple et pas Google ?

Pour ses véhicules, Porsche a décidé de s’associer avec Apple plutôt qu’avec Google, un choix surprenant, car il y a nettement plus de smartphones sous Android en circulation dans le monde. Porsche en a conscience, mais le constructeur automobile a préféré regarder les smartphones que possèdent ses clients et c'est l'iPhone qui domine très largement.

En effet, Klaus Zellmer le patron de la branche américaine de Porsche avait déclaré en 2019 dans une conférence que 91% des clients de la marque ont un iPhone.



Autrement dit, si Apple avait privilégié Google et son Android Auto, cela aurait arrangé seulement 9% des clients. Sans surprise, Porsche préfère choisir Apple pour satisfaire un maximum de ses clients.