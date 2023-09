Double tap : le contrôle gestuel de l'Apple Watch 9 existe déjà sur les anciens modèles

1 com

L'Apple Watch 9 n'est pas la seule à pouvoir se contrôler via des gestes de la main. Depuis six ans, Apple propose certains mouvements à activer dans la section Accessibilité.

"Nouvelle feature"

Lors de la présentation de l'Apple Watch Series 9, Apple a annoncé l'arrivée d'une toute nouvelle fonctionnalité baptisée Double Tap. Grâce à celle-ci, l'utilisateur peut interagir avec sa montre connectée sans même toucher l'écran. Pour ce faire, il suffit de pincer le pouce et l'index de la main qui porte la montre.



Pour rappel, Double Tap sera ajouté via une mise à jour logicielle dans le courant du moins d'octobre. Ce sera donc indisponible au lancement ce vendredi et durant les premières semaines d'utilisation. L'Apple Watch Ultra 2 dispose, elle aussi, de Double Tap.

Un air de déjà vu

Si Apple l'annonce comme une nouveauté, sachez que ce n'est pas exactement le cas. En effet, depuis plusieurs années, certains réglages d'accessibilité permettent à toutes les Apple Watch (depuis la Series 3) d'activer le contrôle par des gestes. AssistiveTouch active quatre gestes différents, à savoir pincer deux doigts, le faire deux fois de suite ou encore serrer le poing ou le faire deux fois d'affilée également.



Bien évidemment, nous parlons ici d'accessibilité, ce qui rend la fonctionnalité bien différente. Les nouvelles Apple Watch équipées de Double Tap pourront naviguer dans tous les menus via des animations fluides et travaillées, ce qui n'est pas le cas du système d'accessibilité. En revanche, c'est un bon moyen de tester le système et de se rendre compte si c'est vraiment intéressant ou pas.

La méthode pour essayer les options d'accessibilité :