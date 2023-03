Apple a imposé une clause assez spéciale dans son contrat avec la MLS

Après s'être investi dans la création de films, séries et documentaires originaux pour son service de streaming Apple TV+, la firme de Cupertino a eu envie de voir plus loin en passant à la diffusion de rencontres sportives en direct. Pour cela, Apple a signé un accord d'exclusivité avec la Major League Soccer (MLS) afin d'être l'unique diffuseur des matchs sportifs pour les 10 prochaines années. Si on avait pu penser qu'Apple allait prendre un risque, finalement, il n'en est rien.

Apple a signé l'accord avec une clause assez surprenante

Selon un récent rapport de The Athletic, le contrat signé entre la MLS et Apple est sans risque pour le géant californien. En effet, celui-ci contient une clause permettant à Apple d'abandonner son contrat si le MLS Season Pass mis à disposition sur l'application Apple TV n'atteint pas les objectifs de souscriptions dans un délai déterminé avec la MLS.



Cette clause permet donc à Apple de se désengager auprès de la MLS et de remettre sur le marché le droit de diffusion exclusif des rencontres de la Major League Soccer, tout cela, pendant le cycle des 10 années de contrat. Cette clause a probablement permis à Apple de se rassurer en cas d'échec dans cette nouvelle activité au sein de l'entreprise.

Contrairement aux créations originales mises en ligne sur Apple TV+, l'entreprise a choisi de ne pas prendre le risque de dépenser à perte, surtout que la MLS est loin d'être le championnat le plus regardé aux États-Unis et en Europe. Aux US, l'affluence est globalement faible, on compte 290 000 téléspectateurs en moyennes par match en 2020, le seul réel pic d'audience était pour la finale de la MLS Cup en 2020, le match avait rassemblé 1,3 million de téléspectateurs.



En comparaison, la National Basketball Association (NBA) attire nettement plus de monde. Sur la saison 2020-2021, les matchs de la NBA ont séduit en moyenne 1,36 million de téléspectateurs par match avec un pic à 9,9 millions pour la finale de la NBA en 2021.



On pourrait se demander, pourquoi Apple cherche à tenter cette aventure MLS ? La raison est simple, la popularité est croissante et fournit un bel espoir pour l'avenir. Selon une étude réalisée par Nielsen Sports en 2019, la MLS était la quatrième ligue de foot la plus populaire au monde en termes de fans, derrière les ligues de foot d'Angleterre, d'Espagne et d'Allemagne.

En réalité, avec l'achat des droits exclusifs, Apple espère profiter des fans existants et des futurs fans qui découvriront la MLS.