Un propriétaire de Tesla a accordé toute sa confiance à l’Autopilot qui a tué un motard

Tesla ne cesse de le répéter à chaque nouvelle mise à jour majeure de l’Autopilot : ce système est révolutionnaire, parmi les plus avancées en conduite assistée, mais tous ces avantages ne doivent pas inciter le conducteur d’une Tesla à relâcher son attention au volant ! Une terrible affaire a eu lieu aux États-Unis, un propriétaire de Tesla Model S a accordé toute sa confiance à l’Autopilot qui a percuté un motard.

Autopilot activé et un iPhone entre les mains, la mauvaise idée

Vendredi 19 avril, dans l’État de Washington, un grave accident de voiture a eu lieu. Jeffrey Nissen, 28 ans, a été tué dans un accident de la route impliquant une Tesla Model S de 2022 fonctionnant en mode Autopilot. Le jeune motard a perdu la vie dans des circonstances qui remettent en question une fois de plus la sécurité et la fiabilité des systèmes de conduite assistée.



Selon les informations de la police locale, le conducteur de 56 ans de la Tesla avait activé le système avancé d’assistance à la conduite de sa voiture. Au lieu de rester vigilant, il s’est laissé distraire par son iPhone pendant de longues minutes, négligeant les avertissements de Tesla qui insiste pour que les conducteurs gardent toujours les mains sur le volant et soient prêts à reprendre le contrôle à tout moment.

Au moment de l’accident, la Tesla n’a pas détecté la moto de Jeffrey Nissen qui se trouvait juste devant elle. La voiture a continué à rouler à grande vitesse, heurtant la moto et entraînant un choc fatal. Les détails rapportés sont horribles : après la collision, le jeune motard a été bloqué sous la voiture, qui a continué sa route comme si de rien n’était pendant plusieurs secondes. Le conducteur, distrait, n’a été alerté que par le bruit de l’accident et a alors découvert avec horreur que la victime avait été traînée sur plusieurs dizaines de mètres.



À l’arrivée des services d’urgence, il était malheureusement trop tard pour sauver le jeune homme, qui était déjà décédé, toujours coincé sous la voiture. Cet incident rappelle une fois de plus que les systèmes de conduites autonomes sont innovants, révolutionnaires, mais ne peuvent pas faire l’objet d'un manque d’attention de la part du propriétaire du véhicule.



Suite à cet accident, le conducteur de la Tesla a été arrêté et accusé d’homicide par véhicule. Il est actuellement détenu au centre de détention du comté de Snohomish, avec une caution fixée à 100 000 dollars.



Source