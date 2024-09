Bartender sur Mac change de propriétaire, mais n'informe pas ses utilisateurs

L'application de gestion de la barre de menu Bartender, que l'on avait notamment placé dans notre top 10 des apps Mac en 2017, est dans la tourmente.



La populaire application Mac semble avoir été vendue discrètement il y a environ deux mois, sans que ni l'ancien propriétaire ni le propriétaire actuel ne fournissent aux clients ou aux prospects des informations claires et transparentes.

Comme l'indique un long fil de discussion sur Reddit, de nombreux utilisateurs n'ont appris que Bartender avait été vendu à un autre développeur qu'après l'envoi par MacUpdater d'une alerte concernant la mise à jour vers la version 5.0.52.

Explication de la mise à jour de MacUpdater : La société et le développeur de Bartender ont été remplacés de manière silencieuse et douteuse - les mises à jour vers la version 5.0.52 et les versions ultérieures sont à vos risques et périls.