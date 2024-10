Automattic, propriétaire de WordPress, rachète la messagerie Beeper

Automattic, l'entreprise derrière le célèbre système de gestion de sites web WordPress, utilisé par des tonnes de blogs notamment (sauf nous), a racheté Beeper et ses 27 employés. Beeper vous dit quelque chose ? Avec Beeper Mini, l'entreprise avait été propulsée sur le devant de la scène grâce à cette application qui permettait d'utiliser iMessage sur les appareils Android.

Beeper vs Apple

Beeper Mini utilisait les protocoles et le chiffrement iMessage en tirant parti des serveurs d'Apple pour permettre aux utilisateurs d'Android d'envoyer des textes "bulles bleues" aux utilisateurs d'iPhone sans disposer d'un identifiant Apple. En gros, elle créait un identifiant pour chaque téléphone Android, se faisant passer pour un iPhone. L'application prenait en charge toutes les fonctionnalités d'iMessage, y compris les accusés de réception, les indicateurs de frappe, les réactions et le chiffrement de bout en bout.

Apple n'a pas apprécié et a rapidement bloqué l'application Beeper Mini. Beeper a essayé des solutions de contournement, mais après avoir suggéré aux utilisateurs d'Android d'acquérir un iPhone jailbreaké pour faire fonctionner le service, l'entreprise a abandonné l'idée.



Après qu'Apple a bloqué Beeper Mini, la FTC et le ministère américain de la justice (DOJ) ont rencontré le PDG de Beeper, Eric Migicovsky. Ils l'ont encouragé à se joindre à la plainte antitrust déposée par le DOJ contre Apple, le DoJ suggérant qu'il s'agissait d'une "solution" pour résoudre le problème de la messagerie multiplateforme entre Android et iPhone. Mais Apple, qui prépare l'arrivée du RCS, assurait qu'il s'agissait surtout de compromettre les données des utilisateurs.

Pourquoi racheter Beeper ?

Pas fou, Automattic ne prévoit pas de relancer Beeper Mini ou de transformer Wordpress, mais entend se servir de Beeper, une application de chat universelle disponible pour Android, iOS et les ordinateurs de bureau. Beeper est capable de s'intégrer à plusieurs réseaux de chat avec une boîte de réception universelle... sauf iMessage.



Sur son blog, Eric Migicovsky, a déclaré que Beeper est "prudemment optimiste quant à l'avenir" parce que le DoJ a "poursuivi Apple pour avoir bloqué l'accès de Beeper Mini à iMessage".

À l'avenir, Migicovsky occupera le poste de responsable de la messagerie chez Automattic, et Beeper fonctionnera comme une équipe indépendante. De plus, avec cette acquisition, Beeper n'est plus en version bêta (et change de logo). Enfin.