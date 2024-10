Canva rachète les applications Affinity de Serif

Canva s'est offert la suite d'applications créatives "Affinity" du studio Serif, frappant fort dans sa bataille contre le géant Adobe. L'accord serait évalué à plusieurs centaines de millions de dollars selon le communiqué. Espérons que cela signifie que les applications de retouche et d'illustration vectorielle soient toujours plus performantes pour les utilisateurs.

Canvas attaque frontalement Adobe

Vous ne connaissez pas Canva ? Il s'agit d'une société australienne de conception en ligne évaluée à plus de 26 milliards de dollars à l'heure de ses lignes. La plateforme propose des outils de conception conviviaux destinés aux non-professionnels et compte plus de 175 millions d'utilisateurs dans le monde. L'acquisition des outils "Affinity" marque un changement de stratégie pour Canva. L'idée est de venir marcher sur les platebandes d'Adobe en ciblant les concepteurs professionnels et les créatifs habituellement sur Photoshop, Illustrator et autre.



Si vous ne connaissez pas les logiciels Affinity, vous avez des outils de retouche photo (Affinity Photo), d'illustration vectorielle (Affinity Designer) et de publication (Affinity Publisher) assistée par ordinateur qui se sont démarquées par leur rapport qualité / prix. Ce dernier point est primordial, car Adobe propose ses outils via abonnement, alors que Serif les vend à l'unité. Comme Pixelmator, dont nous adorons la version Pro.

L'acquisition assure également la transition de l'équipe de 90 personnes de Serif vers Canva, offrant une stabilité aux salariés et aux clients. Cliff Obrecht, cofondateur et directeur de l'exploitation de Canva, a souligné que le portefeuille d'Affinity est la "dernière pièce de notre puzzle", indiquant comment les applications devraient compléter la gamme existante de solutions de conception alimentées par l'IA et d'espaces de travail collaboratifs en ligne de Canva.



En clair, on retrouvera les différents outils Affinity intégrés dans Canva.com.

Télécharger l'app gratuite Affinity Photo 2