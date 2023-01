Le groupe Canal+ rachète OCS et récupère plus de 3 millions d'abonnés

Le rachat d'Orange Cinéma Séries (OCS) par le groupe Canal+ était un projet de longue date qui revenait régulièrement au centre des conversations en interne chez Canal. Après deux années de lutte pour convaincre Orange de vendre son service OCS, le groupe de Vincent Bolloré a enfin réussi... OCS est désormais entre les mains de Canal+ !

OCS est désormais contrôlé par Canal+

Ce début de semaine semblait calme jusqu'à que le compte Twitter de Canal+ révèle une nouvelle que personne ne s'attendait à voir... Le populaire service OCS vient d'être acquis par Canal+ après plus de deux ans de négociations entre les deux entreprises. Comme l'a annoncé Canal+ sur Twitter, il y a eu un "protocole d'accord" qui a été signé entre les deux sociétés, ce qui signifie que les abonnés Canal pourront profiter d'OCS dans toutes les offres sans frais supplémentaires (normalement).



Canal+ rachète aujourd'hui un service en difficulté financière, car OCS enregistrerait des pertes entre 400 et 500 millions d'euros, mais cela ne fait pas peur au groupe de Vincent Bolloré qui est certain qu'il est possible de faire repartir ce service que les Français adorent. La question qu'il faut maintenant se poser, c'est qu'est-ce que fera Canal+ avec OCS ? Pouvons-nous nous attendre à un changement de nom ? À la signature de nouveaux contrats avec des partenaires comme HBO ? C'est presque sûr que Canal+ a déjà préparé un avenir tout tracé pour OCS !

OCS est racheté par Canal+ dans une période assez spéciale, car le service a vu son contrat avec HBO se terminer le 31 décembre 2022, ce qui a engendré la disparition de séries très populaires comme Game of Thrones, Rome, Les Sopranos, Euphoria... Canal+ va probablement voir dès la reprise d'OCS une masse de résiliations. Des abonnés qui partent, mais qui reviendront peut-être si Canal+ arrive à dynamiser OCS avec de nouveaux contenus et peut-être une nouvelle grille tarifaire pour ceux qui ne possèdent pas d'offre Canal+.

Canal+ récupère aussi Orange Studios

C'est l'un des plus grands studios de production en France, Orange Studios était une filiale d'Orange qui se concentrait exclusivement sur la coproduction et l'acquisition de films et séries. Orange Studios a participé à des films populaires comme The Artist, Le Petit Prince, Stars 80, Fatal, La Belle Époque, La Nouvelle Guerre des boutons... Désormais, Orange Studios appartient à Canal+ qui récupère les projets en cours, ainsi que les talentueuses équipes qui ont fait de ce studio un succès français, mais aussi mondial.

Le Groupe CANAL+ et Orange sont heureux d’annoncer qu’ils ont conclu un protocole d’accord en vue de l’acquisition d’#OCS et Orange Studio par le Groupe CANAL+. pic.twitter.com/4yfvZfFSJ2 — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) January 9, 2023

