Shutterstock rachète Giphy à Meta pour 53 millions de dollars

Quelle mauvaise affaire pour Meta !



Shutterstock a racheté à la société de Mark Zuckerberg le moteur de recherche de gifs animés Giphy dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 53 millions de dollars. Cette opération intervient trois ans seulement après que Meta a acheté Giphy pour la somme astronomique de 400 millions de dollars.

GIPHY vendu presque 10x moins cher

La vente a été conclue après que l'autorité britannique de surveillance de la concurrence, la Competition and Markets Authority (CMA), a ordonné à Meta de vendre Giphy pour des raisons de concurrence.



Meta avait initialement promis que Giphy serait disponible pour d'autres réseaux sociaux. Cependant, l'enquête de la CMA sur l'acquisition a révélé qu'elle entraverait la concurrence. C'est d'ailleurs la première fois que l'autorité de régulation bloquait un accord conclu par une grande entreprise de la Silicon Valley.



En septembre, Meta a fait appel à la CMA pour empêcher la vente, mais a finalement accepté de se conformer à l'ordre de la CMA de céder Giphy en octobre.

Si vous ne savez pas de quoi l'on parle, Giphy fournit des gifs animés aux utilisateurs et est intégré à plusieurs réseaux sociaux populaires tels que Snapchat, TikTok et Twitter. Dans le cadre de l'accord, les plateformes de Meta, notamment Facebook, Instagram et WhatsApp, conserveront l'accès à la bibliothèque de Giphy.

De son côté, Shutterstock s'est montré enthousiaste à l'idée d'acquérir Giphy. Paul Hennessy, PDG de Shutterstock, a déclaré :

Il s'agit d'une nouvelle étape passionnante dans le parcours de Shutterstock en tant que plateforme créative de bout en bout.

Nous aidons les gens et les marques à raconter leurs histoires, et grâce à l'acquisition de Giphy, nous étendons notre portée au-delà des cas d'utilisation professionnels du marketing et de la publicité à des conversations informelles.

La vaste bibliothèque de GIF et d'autocollants de Giphy reçoit plus de 1,3 milliard de requêtes de recherche quotidiennes et génère plus de 15 milliards d'impressions médiatiques chaque jour. Elle sera probablement incluse dans l'app Shutterstock qui propose des millions de photos.



La bibliothèque de contenu est enrichie par les contributions d'artistes individuels et de partenaires médias renommés tels que Disney, Netflix, NFL, MLB et autre NBA.

Télécharger l'app gratuite GIPHY