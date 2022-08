eBay rachète TCGplayer pour 295 millions de dollars

eBay sera l'heureux propriétaire de TCGplayer d'ici le premier trimestre 2023. Cette plateforme de revente de cartes à collectionner va s'ajouter au vaste programme du géant du web qui a toujours eu un pied dans le domaine. On parle d'un montant de 295 millions de dollars.

eBay x TCGplayer

Le géant de la vente en ligne eBay vient d'annoncer via un communiqué officiel qu'il allait acquérir TCGplayer pour la modique somme de 295 millions de dollars. TCGplayer n'est autre que l'une des références sur le marché en ligne des cartes à collectionner, un business toujours au top depuis de nombreuses années.



Sur cette plateforme, il est possible de vendre ou d'acheter des cartes à collectionner du monde entier dont les plus connues comme celles de Pokémon ou encore Yu-Gi-Oh!. En passant par son site, la société vous assure une authenticité et surtout un système de transaction sécurisé.

Déclaration de Chedy Hampson, créateur et PDG de TCGplayer :

Ce nouveau chapitre nous permet de continuer à fonctionner de manière indépendante au sein d'eBay, tout en bénéficiant de leurs décennies d'expérience dans l'industrie et de leurs ressources pour approfondir le lien entre les amateurs et leurs communautés.

Pour info, eBay a mis en place de nombreuses nouveautés concernant la vente de cartes à collectionner sur son site avant de procéder à ce rachat. On peut par exemple citer le renfrocement de la garantie d'authenticité pour les cartes possédant une valeur de plus de 2000 $ ou encore la création d'un immense entrepôt, baptisé eBay Vault, qui permettra aux collectionneurs de stocker leurs cartes dans un endroit sécurisé et spécialement conçu en ce sens.



L'accord devrait être conclu au premier trimestre 2023, une fois que toutes les approbations réglementaires requises auront été validées.