L’app HBO Max ajoute SharePlay et une nouvelle interface

L'application HBO Max pour l'iPhone et l'iPad est en passe de recevoir cette semaine une importante mise à jour qui va remanier l'interface et ajouter plusieurs nouvelles fonctionnalités qui amélioreront l'expérience de visionnage sur les appareils Apple.



D’après le communiqué de presse annonçant les changements, l'application offre un système de navigation plus intuitif, un design épuré et des améliorations en termes de performances et de stabilité pour l'aligner sur l'application HBO Max Apple TV mise à jour en avril dernier. Sans oublier le support de SharePlay.

Le plein de nouveautés sur HBO Max

Les abonnés du service HBO Max qui disposent d'un forfait sans publicité peuvent ainsi utiliser SharePlay sur l'iPhone ou l'iPad pour regarder un film ou une série avec leurs amis et leur famille via les applications FaceTime et Messages (iOS 16 uniquement), et il existe désormais un bouton « Aléatoire ». Auparavant disponible sur la version de bureau, le nouveau bouton permet aux utilisateurs de choisir de manière aléatoire le premier épisode diffusé pour certaines séries sur la plateforme.

Sur l'iPad, HBO est désormais compatible avec Split View, ce qui permet de regarder une vidéo tout en ouvrant d’autres applications. De même, l’app prend en charge les orientations portrait et paysage.



Enfin, l’interface remaniée offre une expérience de lecture plus fluide et notamment un onglet dédié au contenu téléchargé.



L'application HBO Max mise à jour ne semble pas être disponible pour tous les utilisateurs d'iPhone et d'iPad pour le moment, mais WarnerMedia a déclaré qu'elle était en cours de déploiement. Rappelons d’ailleurs que l’Europe n’est pas la priorité de HBO et que le service ne sortirait peut-être pas en France.

Télécharger l'app gratuite HBO Max