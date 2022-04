Hulu ajoute le support de SharePlay avant Netflix

⏰ Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

Réagir



Le service de streaming américain Hulu, propriété de Disney, vient de recevoir une mise à jour très attendue de son application iOS. La plateforme prend désormais en charge SharePlay pour les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et d’Apple TV, afin qu'ils puissent regarder des films et séries ensemble avec d'autres personnes à distance via FaceTime.

Hulu est compatible avec SharePlay

Pour ceux qui ne sont pas familiers, SharePlay est une fonctionnalité phare des systèmes d’exploitation iOS 15, iPadOS 15 et tvOS 15 qui permet aux utilisateurs d'inviter d'autres personnes à regarder le même contenu ensemble en utilisant FaceTime d'Apple. Désormais, avec la dernière version de l'application Hulu pour iOS, la plateforme offre enfin la prise en charge de SharePlay.

Dans cette version, nous aidons à répandre l'amour de Hulu en introduisant SharePlay. Avec SharePlay, vous pouvez regarder le contenu de la bibliothèque de streaming Hulu en synchronisation avec vos amis et votre famille via FaceTime.



Hulu rejoint d'autres applications qui fonctionnent déjà avec SharePlay, comme Disney+, TikTok, et bien sûr Apple TV+. SharePlay fonctionne également avec Apple Music et Apple Fitness+, de sorte que vous pouvez écouter une chanson ou faire de l'exercice avec vos amis pendant un appel vidéo.



Hulu grille donc la politesse à Netflix et autre Amazon Prime Vidéo qui ne proposent toujours pas la lecture synchronisée à distance. En revanche, Hulu n’est pour l’heure disponible qu’aux États-Unis, à Porto Rico et dans certaines régions du Japon. L’Europe ou même le Canada n’y ont pour le moment pas droit.



Pour avoir accès à ces fonctionnalités, assurez-vous d'avoir installé la dernière version de Hulu sur votre appareil - l'application est disponible gratuitement sur l'App Store. Les prix de l'abonnement à Hulu aux États-Unis commencent à 6,99 dollars par mois. Et si vous voulez absolument en profiter depuis la France par exemple, un VPN comme NordVPN ou Cyberghost fera l’affaire.

Télécharger l'app gratuite Hulu