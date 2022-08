L'application FDJ ajoute le support Apple Pay

La Française Des Jeux vient de mettre à jour son application iOS. Désormais, les utilisateurs peuvent utiliser Apple Pay lors de la phase de paiement. Une solution bien pratique pour les clients Apple et surtout plus sécurisée que d'entrer ses coordonnées bancaires manuellement.

FDJ® x Apple Pay

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de l'application iOS de la FDJ. Depuis ce matin, la toute dernière mise à jour disponible sur l'App Store offre enfin le support de paiement d'Apple, Apple Pay. Comme sur de nombreux autres sites et applications, la solution d'Apple permet de payer en deux clics sans même avoir besoin de renseigner ses coordonnées bancaires.



Bien évidemment, il faut être en possession de la version la plus récente de l'application et avoir également enregistré sa carte de crédit dans le Wallet (Cartes). Pour rappel, l'application propose la même chose que ce que vous pouvez retrouver au bar tabac le plus proche de chez vous, mais de manière digitalisée.

Vous pouvez jouer à plus de 40 jeux à gratter ou encore tenter de devenir le prochain millionnaire en jouant à l'EuroMillions ou au Loto. L'époque où il fallait se déplacer pour jouer à ce genre de jeu semble lointaine... Attention toutefois, jouer comporte des risques comme disent les publicités.





