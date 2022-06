Crypto.com ajoute le support Apple Pay sur son app iOS

Le populaire Tweetbot a été mis à jour aujourd'hui vers la version 6.1, intégrant notamment un lecteur vidéo repensé pour le Picture In Picture apporté par iOS 14 ainsi que de...

Pour continuer à rester au top, il faut bien évidemment proposer les meilleures fonctionnalités. C'est justement ce qu'à chercher à faire la plateforme avec l'ajout d'Apple Pay. Dès aujourd'hui, les clients peuvent passer par Apple Pay via l'application iOS pour acheter du BTC, de l'ETH ou autre. Avec votre carte bancaire stockée dans le Wallet (Cartes en français), vous pourrez directement régler une transaction ou bien ajouté des fonds sur votre compte personnel. Dans son communiqué , l'entreprise a précisé que les frais n'étaient pas plus élevés en passant par cette solution de paiement. Une information nécessaire étant donné que ce n'est pas le cas chez tous les concurrents.

Si le marché de la crypto vie actuellement une période assez compliquée, il n'en reste pas moins très populaire dans le monde entier. Parmi les nombreuses sociétés à proposer l'achat de cryptomonnaies, Crypto.com est l'une des plus connues. On peut par exemple la retrouver en tant que sponsor principal de la Formule 1 ou en remplacement (naming) du mythique Staples Center, stade de la franchise des Lakers en NBA.

Crypto.com ajoute Apple Pay à son application iOS. Les clients peuvent enfin choisir la solution sécurisée d'Apple pour effectuer des transactions et en plus, sans frais supplémentaires.

