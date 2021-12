Disney+ ajoute la comptabilité SharePlay sur iOS et iPadOS

C'est l'une des nouveautés phares d'iOS 15 et d'iPadOS 15, SharePlay permet de regarder des contenus vidéo, audio ou de partager son écran avec une autre personne en FaceTime. Cette fonctionnalité est parfaite pour connecter des personnes éloignées, c'est d'ailleurs pour cela que Disney+ a décidé de la prendre en charge SharePlay pour tous les utilisateurs.

Disney+ & SharePlay

C'est désormais officiel, pour faciliter la visualisation des séries, films et documentaire sur Disney+, le groupe de Mickey a décidé d'inclure la fonctionnalité SharePlay pour les iPhone et iPad qui possèdent iOS 15 ou iPadOS 15.

Dès maintenant, vous pouvez télécharger la dernière mise à jour de Disney+, lancer une conversation FaceTime avec une ou plusieurs personnes (maximum 32 personnes) et regarder tous ensemble un contenu du catalogue de Disney+.



La bonne nouvelle, c'est que si vos proches n'ont pas d'abonnement au service de streaming, ils pourront quand même profiter des contenus que vous partagez. Attention, pour le diffuseur un abonnement Disney+ est indispensable.

L'autre bonne nouvelle, c'est que lors du partage du contenu, vous allez pouvoir sélectionner l'audio et les sous-titres pour chaque participant dans la conversation FaceTime. Résultat, si quelqu'un apprécie de regarder un film en version originale sous-titrée français et un autre en version française sans sous-titre, tout le monde trouvera son bonheur !



L'utilisation de SharePlay sur Disney+ est sans supplément financier, vous pouvez en profiter avec vos amis et votre famille quand vous le voulez (sous réserve que le programme ne soit pas incompatible avec la fonctionnalité de partage).



Disney+ est disponible à 8,99€/mois sans engagement ou en abonnement annuel à seulement 89,99€, ce qui vous permet d'économiser 15% par rapport à l'abonnement à renouvellement mensuel.



Via



Télécharger l'app gratuite Disney+