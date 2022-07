Disney+ ajoute l'audio spatial et le Dolby Atmos pour l'Apple TV 4K

Face à une concurrence toujours plus agressive, le groupe Disney n'a pas d'autres choix que se démarquer en proposant de nouveaux contenus tous les mois, mais aussi des technologies très appréciées par les utilisateurs. Nous venons d'apprendre que l'application Disney+ dans sa version 2.9.5 sur tvOS inclus désormais la prise en charge des contenus en Dolby Atmos et Audio Spatial.

Disney+ s'améliore sur l'Apple TV 4K

Vous êtes abonnés à Disney+ et vous avez une Apple TV 4K à votre domicile ? Bonne nouvelle, vous pouvez dès maintenant profiter de certains films et séries avec une immersion audio plus poussée grâce à la compatibilité Dolby Atmos accompagnée de l'Audio Spatial.



Comme le rapporte le site FlatPanelsHD, Disney+ a décidé de faire un pas vers les utilisateurs Apple qui ont pour beaucoup des équipements avec Audio Spatial et Dolby Atmos (grâce au dévouement d'Apple pour inclure ses dernières technologies dans ses produits).

Le géant du streaming propose à présent une expérience Dolby Atmos et Audio Spatial qui s'active automatiquement quand vous lancez la lecture d'un programme compatible. Cependant, pour en profiter, il sera nécessaire de posséder l'un de ces équipements :

L'AirPods Max

Les AirPods Pro

Un HomePod classique ou mini

Depuis la disponibilité de Disney+ sur l'Apple TV, le Dolby Atmos était volontairement bloqué, les utilisateurs étaient limités à du son 5.1, ce qui avait déçu énormément de personnes qui souhaitaient une expérience comparable à celle de Netflix qui s'est ouvert depuis plusieurs mois à l'Audio Spatial et depuis longtemps au Dolby Atmos.



