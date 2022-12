Disney+ ajoute de la publicité et augmente ses prix aux États-Unis

Le secteur du streaming n'a jamais autant augmenté ses prix depuis ces derniers mois, il y a eu Netflix qui a fait évoluer le prix des forfaits Essentiels, Standard et Premium, Apple TV+ qui a augmenté de 2€ par mois ainsi qu'Amazon Prime Video (via l'abonnement Amazon Prime) qui est passé de 49€ à 69€/an. Disney+ ne se voyait pas terminer l'année sans participer lui aussi à cette tendance !

Disney+ change sa grille tarifaire aux États-Unis

L'acquisition de droits de films, séries et documentaires coûte cher aux plateformes de streaming, ajoutons à cela les créations originales qui sont nécessaires pour apporter une valeur supplémentaire au catalogue et les dépenses sont nombreuses !

En août dernier, Disney+ avait dévoilé aux Américains vouloir augmenter considérablement sa rentabilité pour son activité dans le streaming, sans surprise, cela passe par une évolution des tarifs.



À l'approche des fêtes de fin d'année, Disney déploie donc sa nouvelle grille tarifaire, celle-ci commence par les États-Unis et apparaitra progressivement à l'international dans peu de temps.

Voici ce qui est modifié :

L'abonnement Disney+ devient Disney+ Basic, le coût ne change pas, il est toujours à 7,99 dollars par mois. Cependant, le service de streaming a ajouté des publicités . Elles dureront 15, 30 ou 45 secondes et pourront se cumuler jusqu'à 4 minutes par heure.

. Elles dureront 15, 30 ou 45 secondes et pourront se cumuler jusqu'à 4 minutes par heure. Disney+ ajoute un abonnement sans publicité, le coût évolue et passe de 7,99 dollars par mois à 10,99 dollars !

Les abonnés retrouveront l'expérience qu'ils avaient avant le changement, c'est-à-dire des contenus sans publicités.

Avec cette nouvelle stratégie, Disney+ prend un risque, car payer 7,99 dollars par mois et être embêté avec des publicités qui se renouvellent toutes les heures... Ça pourrait faire fuir les abonnés vers des concurrents !

Toutefois, quand on compare l'abonnement de Disney par rapport à celui de Netflix, on repère quelques avantages.



L'offre Netflix avec publicités est moins coûteuse, certes, mais vous n'avez qu'un seul écran, un accès non complet au catalogue ainsi qu'une qualité vidéo minimale, vous ne pourrez pas profiter des contenus en 4K.

Avec Disney+ Basic à 7,99 dollars par mois, vous avez toujours les 4 écrans en simultané, l'accès aux contenus en 4K et un accès complet au catalogue. Finalement, on paie 2 dollars plus chers chez Disney, mais on bénéficie d'une meilleure expérience !



Le point commun avec l'offre publicité de Netflix et Disney+, c'est que le téléchargement des contenus pour un visionnage hors connexion ne sera pas possible. Tout comme son concurrent, Disney+ n'a pas réussi à inclure les publicités sur les contenus hors ligne. Le système d'annonces mis en place par Disney+ est en temps réel, un serveur vous envoie les publicités quand vous êtes en train de regarder une série, elles ne sont pas déjà introduites avant le lancement.



Pour le moment, on ne connaît pas les intentions de Disney+ pour le déploiement de cette nouvelle grille tarifaire en France. De notre côté, on pourra s'attendre à un forfait à 11,99 euros pour profiter des contenus sans publicités.

