HBO Max augmente de prix aux États-Unis

Toujours indisponible en France, mais très populaire aux États-Unis, le service de streaming HBO Max vient d'annoncer une augmentation tarifaire. Comme ses concurrents, le service estime qu'à cause de l'inflation, le prix doit évoluer pour garder une compétitivité et apporter plus de contenus de qualité aux abonnés.

HBO Max augmente ses tarifs

Mauvaise nouvelle pour les abonnés de HBO Max aux États-Unis et les abonnés français qui profitent du service par un VPN depuis son lancement. Le service de streaming a annoncé cette nuit une évolution tarifaire de son forfait HBO Max sans publicité, celui-ci va passer de 15$ à 16$ par mois, cela va concerner les nouveaux comme les anciens abonnés !

HBO Max a fait le choix de conserver le même prix pour son forfait avec publicité, il restera au tarif de 9,99$ par mois.

Cette augmentation de prix d'un dollar nous permettra de continuer à investir dans la fourniture d'une programmation encore plus culturelle et l'amélioration de notre expérience client pour tous les utilisateurs.

HBO Max semble avoir décidé de suivre le mouvement des hausses tarifaires aux États-Unis, comme ça a été le cas en 2022 pour la France, les américains ont vu des augmentations chez Apple TV+ (+2$) ou encore chez Disney+ (+2$).

À chaque fois, le discours est le même : permettre une meilleure expérience, de créer des contenus originaux de qualité...



On espère que cette tendance de hausses de prix dans le secteur du streaming s'arrêtera en 2023, puisque quand on cumule l'ensemble des abonnements par mois, ça revient assez cher !







