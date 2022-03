NordVPN fête ses 10 ans avec une MEGA promotion !

Apple fête les 10 ans de son application Apple Store Ça y est, l'application Apple Store sur iOS et iPadOS fête officiellement ses 10 ans d'existence. À cette occasion, Apple propose -70% sur tous les accessoires. Non on plaisante... Plus...

Google Chrome fête ses 10 ans et domine le marché Chrome n'est plus le petit nouveau qu'il était en 2008 quand Google l'a lancé en bêta le 2 septembre ! 10 ans plus tard, le navigateur a éclipsé Internet Explorer, Firefox et Safari sur...

iFixit fête ses 10 ans de réparation d'iPhone Avec la sortie de l'iPhone 8 et de l'iPhone X, on célèbre la 10 ème année de téléphones à la Pomme qui a vu avec son arrivée, des dizaines et des dizaines de sites web et services...

Twitter fête ses 10 ans, sans avoir rattrapé Facebook Twitter (App, iPhone et iPad, 3.5/5 - 7 votes, VF, 61.2 Mo, iOS 8.0+) a gazouillé pour la toute première fois le 21 mars 2006, par la voix de son patron. Et depuis ce moment-là, les...

Le Mac App Store fête ses 10 000 applications Une petite brève pour vous informer que le Mac App Store, lancé le 6 janvier 2011, a atteint le nombre symbolique de 10 000 applications disponibles. Cette boutique fêtait d'ailleurs un an...