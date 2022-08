Shazam fête ses 20 ans avec une playlist sur Apple Music

Le service d'identification de chansons Shazam a été racheté par Apple en 2017. Mais il a en fait démarré bien avant l'iPhone, en août 2002. Vous l'aurez compris, il s'agit ce mois-ci des 20 ans de la plateforme. Pour célébrer ses deux décennies, Apple Music a partagé une playlist Shazam fête ses 20 ans, avec les morceaux les plus Shazamés de chaque année civile des deux dernières décennies.

Les chansons les plus Shazamées depuis 20 ans

Outre cette date symbolique, la société a également annoncé que le service avait franchi le cap des 70 milliards de reconnaissances de morceaux à ce jour, détectés à partir de clips soumis par ses 225 millions d'utilisateurs actifs mensuels. De beaux chiffres qui feraient rêver n'importe quelle entreprise.



Pour la petite histoire, si l'iPhone a popularisé Shazam, le service a en fait vu le jour bien avant le téléphone d'Apple. En 2002, Shazam a été lancé au Royaume-Uni sous la forme d'un service téléphonique. Les utilisateurs devaient appeler un numéro et tenir leur téléphone devant la musique. Shazam leur renvoyait alors un SMS contenant le nom de la chanson et de l'artiste. Il a ensuite atterri sur BlackBerry.



En 2008, Shazam a été lancé le premier jour de la sortie de l'App Store, et a été disponible sur Android quelques mois plus tard. Apple s'est associé à l'entreprise pour proposer la reconnaissance des chansons Shazam via Siri, à partir d'iOS 8.



Ce n'est qu'en 2017 qu'Apple a racheté Shazam, invoquant une innovation partagée avec Apple Music. Shazam est maintenant intégré directement dans le centre de contrôle sur l'iPhone, de sorte que les utilisateurs n'ont même pas besoin de télécharger une application, et Apple utilise Shazam pour alimenter la génération et la découverte de playlists à l'intérieur d'Apple Music.



Pour en revenir à la playlist, Drake est l'artiste le plus shazamé de tous les temps, avec plus de 350 millions de requêtes sur ses chansons. Mais la chanson individuelle la plus Shazamée est le tube viral de 2019 Dance Monkey, par Tones And I, qui compte plus de 41 millions de Shazams à ce jour.

Télécharger l'app gratuite Shazam