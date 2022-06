Airbnb va suspendre les comptes qui louent un logement pour organiser une fête

Airbnb semble avoir tiré des conclusions de la période de pandémie. La société annonce qu'elle va définitivement combattre les utilisateurs qui se rendent sur la plateforme uniquement pour trouver un logement dans lequel faire la fête.

Les fêtards en PLS

Décidément, la pandémie de covid-19 aura stoppé bien des pratiques... Il y a de cela deux ans en arrière, au mois d'août 2020, le géant Airbnb mettait en place l'interdiction temporaire des fêtes et évènements en tout genre dans les logements loués sur sa plateforme.



Comme indiqué dans le paragraphe précédent, cette mesure devait être "temporaire" et donc supprimée à un moment ou un autre. Cela ne sera finalement pas le cas car la société vient d'informer via un communiqué officiel que cette règle sera finalement applicable pour toujours.



Pour justifier cette prise de décision, Airbnb explique qu'elle a constaté une diminution de 40% du nombre de signalements liés à l'organisation de fêtes en France durant cette période. Précisons que la jauge limite de 16 personnes dans un logement, instaurée elle aussi en rapport avec le covid-19, sera pour sa part supprimée.

Toute personne qui aurait l'intention de ne pas respecter cette nouvelle procédure se verra infliger une sanction plus ou moins contraignante. Pour une première faute, on parle d'une suppression définitive de l'annonce en question. En cas de récidive, c'est le compte entier qui serait alors banni et supprimé.



En 2021, pas moins de 6600 comptes de voyageurs ont été suspendus pour non-respect de la politique d'interdiction des fêtes. Afin de lutter efficacement contre ce phénomène, Airbnb promet de tenir une série d'engagements déjà en place auprès du gouvernement français.



Voici la liste :

Des mesures empêchant dans certaines circonstances les personnes de moins de 25 ans sans historique d’avis positifs de réserver un logement entier à proximité de leur lieu de résidence.

Des mesures de prévention exceptionnelles pour le Nouvel An 2020 et 2021. Ces mesures comprenaient notamment l’interdiction des réservations pour la seule nuit du Nouvel An dans des logements entiers, pour les voyageurs n’ayant pas d’historique d’avis positifs sur Airbnb.

Le lancement d’une ligne d’assistance dédiée aux voisinages qui permet aux voisins d’échanger avec un représentant d’Airbnb pour toute urgence.

La possibilité pour les Superhosts de bénéficier de remises sur les détecteurs de bruit.

L’interdiction des fêtes dans le monde entier, et la suspension ou suppression de plus de 900 annonces – ayant fait l’objet d’une plainte ou ne respectant pas notre politique d’interdiction des fêtes – en France.

La possibilité donnée aux hôtes d’annuler des réservations sans pénalité, s’ils pensent qu’un voyageur à l’intention d’organiser une fête ou un événement non autorisé.

L’extension de notre ligne d’assistance d’urgence – une ligne d’appel, disponible en français qui permet de joindre en 30 secondes notre équipe de sécurité et d’assistance, pour les hôtes et les voyageurs confrontés à des situations d’urgence pendant une réservation en cours.

