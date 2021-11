Twitter enquête sur des déconnexions de comptes sur iOS 15

Quand un bug a lieu sur une application aussi populaire que Twitter, les remontées se multiplient et l'équipe de développement de l'app est très vite au courant. C'est ce qui vient de se passer avec Twitter, beaucoup d'utilisateurs qui ont migré vers iOS 15 se plaignent de déconnexions régulières de leur compte.

Twitter lance une enquête

Si vous êtes sur iOS 15 et que vous utilisez souvent Twitter, vous êtes peut-être confronté à ce bug extrêmement gênant (surtout pour les personnes qui oublient facilement leur mot de passe).

Beaucoup d'utilisateurs affirment être déconnectés de leur compte Twitter à chaque fois que l'application est fermée puis réouverte, si cela est une bonne chose pour la sécurité, ce n'est pas le comportement recherché par Twitter.

De nombreux tweets expriment un "ras de bol" vis-à-vis de ce bug qui dure depuis plus d'un mois.

@hotorc97 :

Hé @Twitter !

Est-ce que vous pouvez faire en sorte que je n'aie pas à me connecter tous les deux jours ? Je ne me déconnecte jamais de mon compte et pourtant je dois toujours me connecter. Merci

@Queen_Enny19 :

J'ai failli avoir une crise cardiaque quand j'ai essayé d'accéder à mon Twitter et qu'il m'a demandé de me connecter. Je ne me suis jamais déconnectée.



Et puis il y a ceux qui ont plusieurs comptes Twitter et qui doivent à chaque fois se reconnecter quand ils permutent de compte (là, c'est nettement moins marrant)...

@leeknowonlyfans :

POURQUOI TWITTER ME DÉCONNECTE-T-IL DE TOUS MES COMPTES ???? J'AI 8 COMPTES TWITTER ET SAVEZ-VOUS COMMENT JE DOIS ME CONNECTER À TOUS MES COMPTES ???????? JE L'AI DÉJÀ FAIT 2 FOIS DEPUIS OCTOBRE.

Heureusement, tous les utilisateurs Twitter sur iOS 15 ne sont pas concernés par ce problème, mais il y en a assez pour que le réseau social lance l'alerte et essaie de trouver une solution le plus rapidement possible pour mettre fin à cette anomalie désagréable.

Dans un premier temps, les développeurs de Twitter doivent comprendre qu'est-ce qui provoque ce bug sur les iPhone des personnes concernées, est-ce un paramètre qui entre en conflit ? Une fonctionnalité qui provoque la déconnexion ?

Les possibilités sont nombreuses !



Une nouvelle version de l'application Twitter sur iOS va bientôt être lancée, le réseau social ne donne pas de date de quand elle sera disponible, mais il suffit de surveiller les mises à jour en attente sur l'App Store et surveiller le compte officiel de Twitter qui communiquera probablement à ce sujet.



Télécharger l'app gratuite Twitter