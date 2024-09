Telegram au cœur d’une enquête policière en Corée du Sud pour du porno deepfake

C’est le débat du moment depuis l’arrestation du PDG de Telegram en France : est-ce que Telegram est responsable des activités illégales de certains de ses utilisateurs sur sa plateforme ? Si certains diront oui, car l’application est censée modérer et supprimer tout le contenu qui enfreint les conditions générales, d’autres diront qu’il est impossible de tout modérer sur une plateforme avec des centaines de millions d’utilisateurs au quotidien. Quoi qu’il en soit, après la France où Pavel Durov a été arrêté puis remis en liberté sous caution, c’est au tour de la Corée du Sud de s’en prendre à Telegram.

Telegram en Corée du Sud, ça devient compliqué

Depuis l’arrestation du PDG de Telegram, Pavel Durov, en France, la question de la responsabilité des plateformes de messagerie dans les activités illégales de leurs utilisateurs fait sensation. L’application Telegram, connue pour son cryptage de bout en bout et sa politique de confidentialité stricte, se retrouve aujourd’hui au centre d’une nouvelle polémique, cette fois-ci en Corée du Sud. Les autorités sud-coréennes ont ouvert une enquête préliminaire sur Telegram, soupçonnée d’être un vecteur d’incitation à des crimes sexuels par le biais de pornographie deepfake, une pratique qui consiste à superposer des visages sur des corps dans des vidéos pornographiques. Cette pratique est très courante avec les célébrités du grand ou petit écran.



L’enquête sud-coréenne se concentre principalement sur la lutte contre la diffusion de ces vidéos deepfake, qui ciblent souvent des jeunes femmes, y compris des adolescentes. Cette initiative fait écho à celle menée en France, où la police avait déjà entamé des investigations similaires contre Telegram.

Woo Jong-soo, chef du Bureau national d’enquête en Corée du Sud, a précisé que les accusations visent à découvrir l’origine de ces crimes sexuels deepfake, notamment la manière dont ils sont générés et diffusés sur Telegram. Cette enquête représente une première pour la police sud-coréenne, qui s’attaque à la structure juridique de la plateforme de messagerie.



Cependant, cette enquête se heurte à plusieurs obstacles majeurs. Telegram, connu pour sa résistance à la coopération avec les autorités, ne fournit que rarement des informations, même lorsqu’elles sont demandées par des gouvernements, y compris celui des États-Unis. Cette réticence complique la tâche des enquêteurs, qui doivent composer avec le manque de données cruciales pour identifier les auteurs de ces crimes.



Dans le cadre de cette enquête, les autorités sud-coréennes envisagent de collaborer étroitement avec les forces de l’ordre françaises et d’autres organisations internationales, afin de mettre en commun leurs ressources et informations pour mieux cerner les opérations de Telegram.



Entre lundi et jeudi derniers, pas moins de 88 crimes sexuels impliquant des deepfakes ont été signalés en Corée du Sud et 24 personnes ont déjà été identifiées comme suspectes.



Source

Télécharger l'app gratuite Telegram Messenger