Netflix ajoute un lien externe pour s'abonner sur iOS

Au début de l'année, Apple a commencé à autoriser les applications de type "lecteurs" à fournir des liens externes aux clients afin qu'ils puissent se connecter et payer un abonnement en dehors de l'App Store. Et bien le géant du streaming vidéo, Netflix, n'aura pas tardé et a déployé une option dans son application iOS qui renvoie les utilisateurs vers son site Web afin de terminer un nouvel abonnement Netflix. Il faut avoir installé la mise à jour 14.46.0 du 18 juillet dernier.

Netflix propose un lien pour s'abonner dans l'application

Comme vous pouvez le constater, l'application Netflix utilise désormais la nouvelle API qui renvoie l'utilisateur vers un site externe avant de procéder à un abonnement. Après quelques tests auprès de certains utilisateurs, Netflix a finalement déployé cette option au niveau mondial il y a quelques jours.



Lorsque vous appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner (qui remplace "se connecter"), un message indique que "vous êtes sur le point de quitter l'application et d'accéder à un site Web". L'appli indique clairement que la transaction ne relèvera plus de la responsabilité d'Apple et que toute gestion d'abonnement doit se faire sous la plateforme de Netflix.

Tout compte ou achat réalisé en dehors de cette appli sera géré par le développeur "Netflix." Votre compte App Store, vos modes de paiement enregistrées et les fonctionnalités liées, telles que la gestion de votre abonnement et les demandes de remboursement, ne seront pas disponibles. Apple n'est pas responsable de la confidentialité ni de la sécurité des transactions réalisées avec ce développeur.

En cliquant sur le bouton "Continuer", vous accédez au site de Netflix où vous pouvez saisir vos données personnelles, choisir un mode de paiement et vous abonner à une offre. Cela permet bien sûr à Netflix de ne pas payer la commission de 30 % pour chaque abonnement effectué dans les applications iOS, qui est réduite à 15 % pour les abonnements récurrents après un an.



Il convient de noter qu'Apple considère que les applications de lecture sont celles qui offrent un contenu numérique récurrent tel que des magazines, des journaux, des livres, de l'audio, de la musique ou de la vidéo.

Netflix avait abandonné le paiement in-app

Ce n'est finalement pas une nouveauté, mais presque un retour arrière. Netflix avait abandonné les abonnements in-app depuis longtemps. En 2018, la société a publié une mise à jour qui supprimait l'option pour s'abonner à Netflix directement depuis son application officielle pour iPhone et iPad. Sans surprise, Apple a tenté d'empêcher Netflix de rediriger les utilisateurs d'iOS pour qu'ils s'abonnent en utilisant Safari.



En raison des récentes enquêtes antitrust, Apple a finalement autorisé certains types d'applications à proposer des méthodes d'abonnement alternatives en dehors de l'App Store sans avoir à payer une commission à la société. Plus récemment, Apple a également été contraint d'autoriser les applications de l'App Store à proposer des méthodes de paiement tierces dans certains pays comme les Pays-Bas et la Corée du Sud.