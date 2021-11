Netflix ajoute Asphalt Xtreme et Bowling Ballers à son catalogue

Depuis quelques semaines, Netflix s'est lancé dans un nouveau défi : celui de réussir dans le domaine des jeux en streaming. Depuis le 3 novembre, il est donc possible de retrouver un catalogue de jeux autour de ses séries, notamment deux adaptations de Stranger Things : Stranger Things : 1984 et Stranger Things 3 The Game.

Et aujourd'hui, les responsables du service amènent du nouveau contenu puisque deux nouvelles créations rejoignent la plateforme : Asphalt Xtreme et Bowling Ballers.

Netflix ajoute deux nouveaux jeux dans son service

Le premier, Asphalt Xtreme, a déjà vu le jour sur iOS à l'époque mais portait le nom de Asphalt Xtreme: Rally Racing.

Asphalt Xtreme est un jeu vidéo de course et de rallye, développé et édité par Gameloft et le deuxième jeu dérivé dans la série Asphalt.

Le second se nomme Bowling Ballers et prend la forme d'un runner dans lequel il faut éviter les obstacles et réussir à aller au bout des différents niveaux.

Dans la plupart des courses sans fin, vous voulez éviter les objets. Bor-ing ! Jouez à Bowling Ballers et faites tomber autant de quilles que possible.



Bowling Ballers est un jeu de bowling sans fin qui comprend un mode par niveaux. Frappez activement les objets plutôt que de les éviter. Les mécanismes incluent le skateboard, le vol et plus encore, le tout avec un gameplay simple et intuitif.

Pour rappel, le service de jeux de Netflix est gratuit avec l'abonnement à la plateforme de streaming.

