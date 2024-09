Apple a refusé la mise à jour de Spotify avec un lien vers son site pour s’abonner

La Commission européenne a condamné Apple à une amende de 1,8 milliard d’euros pour avoir utilisé des pratiques anticoncurrentielles avec Spotify en Europe. Comme l’UE a donné raison au géant du streaming, celui-ci a immédiatement préparé une mise à jour avec l’information qu’il y a des abonnements moins cher sur son site et un lien redirigeant vers ces abonnements sans la commission d’Apple. Dès la soumission de la mise à jour, les équipes de l’App Store ont immédiatement ignoré la demande de cette nouvelle version.

Spotify furieux contre Apple

Dans une récente évolution des tensions entre Apple et Spotify, Apple se trouve au centre d’une controverse suite à son refus de valider la dernière mise à jour proposée par Spotify. Cette mise à jour avait pour but d’ajouter des informations essentielles sur les coûts d’abonnement de Spotify et incluait un lien direct vers son site web, une manœuvre permettant aux utilisateurs de s’abonner en dehors de l’écosystème d’Apple. C’est chose qui a toujours été refusée par les règles de l’App Store, mais qui devrait être accepter par Apple aujourd’hui suite à la loi DMA.



Cette situation a provoqué une vive réaction de Spotify, qui a rapidement alerté la Commission européenne, comme le rapporte The Verge. Le cœur du problème réside dans le fait qu’Apple a été récemment sanctionné par une amende par la Commission européenne, le 4 mars, pour avoir abusé de sa position dominante. La firme a été accusée de restreindre la capacité des services de streaming musical à informer les utilisateurs sur des offres d’abonnement plus avantageuses disponibles en dehors de l’App Store, une pratique qui viole les lois antitrust de l’UE.

En réponse à cette sanction, la Commission européenne a exigé d’Apple qu’elle supprime les clauses limitant la capacité des applications à rediriger les utilisateurs vers des méthodes d’abonnement externes. Le lendemain de cette décision, le 5 mars, Spotify a tenté de se conformer à ces nouvelles directives en soumettant une mise à jour de son application incluant des alternatives au système de paiement intégré d’Apple. Toutefois, l’absence de réaction d’Apple à cette soumission a laissé Spotify perplexe et frustré, l’entreprise interprétant ce silence comme un manque de respect des directives de la Commission européenne.



Spotify a exprimé son mécontentement dans des communications officielles avec la Commission européenne, le géant du streaming a affirmé voir le silence d’Apple comme une tentative délibérée de contourner ou d’ignorer la décision de la Commission européenne. L’entreprise a même demandé à la Commission d’intervenir pour forcer Apple à approuver la mise à jour de son application.



Selon Spotify, cette attitude d’Apple, qui contrevient à ses propres affirmations de réviser les soumissions d’applications dans un délai de 24 heures, met en lumière une violation des échéances fixées par la Commission européenne. Neuf jours après la soumission de la mise à jour sans aucune réponse d’Apple, Spotify se trouve toujours dans l’attente d’une approbation qui, selon la décision de la CE, devrait désormais être accordée.

