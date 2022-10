À 3 reprises, Apple a refusé une mise à jour de Spotify pour inclure les livres audio

Que l'on soit une grande ou une petite entreprise, les règles s'appliquent pour tout le monde quand il s'agit de passer les étapes de validation pour l'ajout d'une nouvelle mise à jour sur l'App Store, Spotify vient d'en faire les frais. Le géant suédois n'a pas respecté les règles d'achat intégré de l'App Store et Apple a envoyé 3 refus consécutifs au compte développeur de Spotify.

Spotify a eu du mal à publier la dernière mise à jour de son app

La tension est montée d'un cran récemment entre Spotify et Apple, le célèbre service de streaming a eu l'ambition de se lancer dans le business des livres audio, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. La firme de Cupertino a mis des bâtons dans les roues de son concurrent sur le marché du streaming, l'entreprise a catégoriquement refusé d'accepter la dernière mise à jour de l'application. À 3 reprises, la nouvelle version a été rejetée par les équipes de validation de l'App Store, après une persévérance et une obligation de se mettre en conformité, Spotify a craqué et a suivi l'ensemble des règles de la boutique d'applications.



La mise à jour a été approuvée hier par Apple, mais avec une méthode plus compliquée pour l'achat intégré. Spotify espérait proposer une expérience plus facile et rapide pour acheter un nouveau livre audio, mais finalement le service de streaming a été contraint d’employer un processus en 9 étapes, ce qui serait loin d'être optimal pour l'expérience utilisateur.

À la base, Spotify voulait offrir à sa communauté une approche de vente simple à l'intérieur de l'application dédiée, où ils pourraient explorer et acheter des livres audio. Cependant, Spotify souhaite absolument contourner la commission de 30% à Apple, chose qui n'est pas possible avec des achats intégrés directement depuis une app.

En effet, Apple n'a pas été contre que Spotify propose un autre paiement que celui de l'App Store, mais cela doit se faire via une page web et non depuis l'application. Sans surprise, cette stratégie commerciale est moins rapide et satisfaisante pour les utilisateurs, mais c'est justement ce que cherche Apple !



Apple apporte des règles strictes en ce qui concerne la façon dont les applications doivent informer les utilisateurs qu'un paiement est disponible en dehors de l'application. Spotify a dû se conformer à cette politique d'Apple pour que son application soit publiée sur l'App Store.

Un porte-parole d'Apple s'est confié à MacRumors pour affirmer qu'il n'y a eu aucun conflit avec Spotify, mais juste une demande de se conformer aux règles de la boutique d'applications :

L'App Store a été conçu pour être une excellente opportunité commerciale pour les développeurs, et nous soutenons pleinement les initiatives visant à introduire de nouvelles fonctionnalités dans les applications qui offrent une valeur durable aux utilisateurs. Nous n'avons aucun problème avec les applications de lecture qui ajoutent du contenu de livres audio à leurs applications, qui relient les utilisateurs à des sites Web pour s'inscrire à des services ou qui communiquent avec les clients à l'extérieur au sujet d'options d'achat alternatives. L'application Spotify a été rejetée pour ne pas avoir suivi les directives concernant l'inclusion de communications explicites dans l'application pour diriger les utilisateurs en dehors de l'application pour effectuer des achats numériques. Nous leur avons fourni des conseils clairs sur la façon de résoudre le problème et avons approuvé leur application après qu'ils aient apporté des modifications qui l'ont mise en conformité.

De son côté, Spotify reconnait qu'une transaction financière pour l'achat d'un livre en dehors de l'application n'est pas la meilleure solution pour l'expérience utilisateur. Toutefois, l'entreprise est prête à tout pour ne pas donner 30% de commission à Apple !

