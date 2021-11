Spotify se lance dans les livres audio avec le rachat de Findaway

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Spotify n'a pas l'intention de perdre son trône et pour continuer à glaner des abonnés, quoi de mieux que d'ajouter du contenu à l'application. Bientôt, le géant suédois proposera une section livres audio en plus de la musique et des podcasts.

Spotify : Musique, podcasts et bientôt livres audio

Si Spotify est avant tout une application qui offre aux utilisateurs un catalogue musical composé de millions de morceaux, elle a trouvé le moyen de grandir, d'évoluer ces dernières années.

Pour ce faire, la société a lancé un service Podcasts mais visiblement, elle ne compte pas s'arrêter là. Si les Podcasts sont devenus extrêmement populaires à travers le monde, il y a une autre catégorie qui cartonne de plus en plus, ce sont les livres audio. Comme son nom l'indique, c'est un livre à écouter et non à lire, un audio book comme disent les anglais.

Ensemble, Spotify et Findaway accéléreront l'entrée de Spotify dans l'espace des livres audio et continueront d'innover dans l'industrie, en s'efforçant de supprimer les limitations actuelles et de débloquer de meilleurs outils économiques pour les créateurs.



L'infrastructure technologique de Findaway permettra à Spotify d'étendre rapidement son catalogue de livres audio et d'innover en matière d'expérience pour les consommateurs, offrant simultanément de nouvelles voies aux éditeurs et aux auteurs pour atteindre un public du monde entier.

Spotify ne compte pas louper le train en marche et vient donc d'annoncer pas plus tard qu'hier, qu'elle avait l'intention de racheter l'une des plus grosses sociétés spécialisées dans l'audio book, la société Findaway. Comme l'expliquent les dirigeants à travers le communiqué, l'industrie du livre audio n'en est qu'à ses débuts et pourrait passer de 3.3 milliards de dollars de recettes à 15 milliards d'ici 2027.

Findaway fonctionne sur l'ensemble de l'écosystème du livre audio avec une plate-forme et des offres qui servent les auteurs, les éditeurs et les consommateurs de cette industrie en croissance rapide, qui devrait passer de 3,3 milliards de dollars à 15 milliards de dollars d'ici 2027.

Dans cette guerre des puissants où Spotify se trouve être le numéro un mondial dans le streaming musical, il faut savoir flairer les bons coups et offrir à ses utilisateurs une offre supérieure à celles de ses concurrents pour ne pas les voir partir.



Avec une application appréciée, contenant de la musique, des podcasts et bientôt des livres audio, Spotify continue de démontrer sa position de leader tout en répondant aux attentes des abonnés.