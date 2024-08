Spotify est sur le point de passer leader sur le marché des livres audio

Quelle est votre astuce pour vous préparer votre sommeil le soir et s'endormir plus rapidement ? Si certains répondront la musique classique ou encore le bruit de la pluie, d'autres vous diront qu'il n'y a rien de mieux que s'endormir avec la lecture d'un livre audio. Dans ce secteur, Audible est le roi depuis plusieurs années, cependant la tendance pourrait bientôt s'inverser avec Spotify, le service de streaming suédois ne cesse de connaître une croissance dans le secteur des livres audio, à tel point qu'il pourrait bientôt dépasser Audible.

Un succès qui atteint un sommet

Depuis plusieurs mois, Spotify se positionne de manière audacieuse pour devenir un acteur dominant sur le marché des livres audio. À la fin de l'année dernière, la plateforme a lancé un nouveau service visant à bouleverser l'industrie des livres audio. Offrant aux abonnés Premium 15 heures mensuelles d'écoute, Spotify défie directement Audible, le géant appartenant à Amazon et actuel leader du marché.



Daniel Ek, le PDG et fondateur de Spotify, a qualifié le service de "remarquable", soulignant sa réussite à s'implanter dans un domaine dans lequel les acteurs établis semblaient intouchables. L'approche de Spotify, selon Ek, attire un auditoire jusqu'alors inexploré pour les livres audio. La plateforme se distingue en mettant en lumière des œuvres qui échappent aux tendances populaires dominantes sur d'autres services comme Audible, en se concentrant notamment sur le divertissement, la culture, ainsi que les œuvres d'auteurs novices et émergents.

Bien que Spotify n'ait pas divulgué de statistiques spécifiques sur l'engagement des utilisateurs avec les livres audio, l'intérêt semble élevé. L'entreprise a enregistré une croissance impressionnante lors du dernier trimestre, avec une augmentation de 28 millions d'utilisateurs, portant le total à 602 millions, dont plus de 236 millions bénéficient d'un abonnement payant. Sans préciser les bénéfices financiers générés par les livres audio, Spotify anticipe néanmoins une amélioration des marges brutes d'ici 2024.



Inspirée par le succès de Daylist, une playlist qui adapte la musique à l'humeur de l'utilisateur, Spotify envisage de développer de nouveaux formats exploitant cette innovation. Cette initiative montre l'ambition de Spotify non seulement de concurrencer mais potentiellement de surpasser Audible en tant que leader sur le marché des livres audio. Avec sa stratégie unique et sa capacité à captiver un nouveau public, Spotify est bien parti pour révolutionner la manière dont nous consommons les livres audio.



