Spotify : après les podcasts, voici les livres audio !

William Teixeira

2



En France comme à l'international, une nouvelle tendance se dessine : celle du livre audio. De plus en plus de personnes prennent l'habitude d'écouter la lecture d'un livre en partant au travail le matin ou tout simplement en s'endormant le soir. Ce marché aux revenus lucratifs semble avoir attiré l'attention du numéro 1 du streaming : Spotify.

De l'investissement dans le secteur des livres audios ?

Face à une concurrence qui offre toujours plus de fonctionnalités et d'avantages pour moins de 10 euros, Spotify n'a pas d'autres choix que d'innover et de lancer régulièrement des nouveautés pour générer une tonne de souscriptions.

L'enjeu est systématiquement le même : conserver la première place sur le marché du streaming, une place très convoitée par Apple Music qui est encore loin de Spotify.



L'une des dernières idées du géant suédois, c'est de proposer un troisième catalogue à ses abonnés. À l'heure actuelle, il y a le catalogue de la musique, des podcasts et bientôt... celui des livres audio !



Cette décision fait suite à l'évolution de ce marché qui est en constante croissance. Comme nous le faisait remarquer l'association des éditeurs de livres audio (APA) en 2021, les ouvrages lus à haute voix ont réussi à atteindre 1,6 milliard de dollars de revenus. Une statistique satisfaisante, mais qui reste très faible par rapport au streaming musical et aux podcasts.

Cependant, le marché pourrait complètement changer après le lancement des livres audio au sein de l'application Spotify, avec plus de 365 millions d'abonnés gratuits et payants à travers le monde, le service de streaming pourrait littéralement faire décoller la popularité de ce type de contenus.

Spotify confirme l'arrivée des livres audio

Les abonnés Spotify vont bientôt avoir une catégorie "livre audio" qui va s'ajouter dans leur application iOS et Android, Daniel Elk qui est le CEO de Spotify a confirmé l'information auprès du média The Verge.

Selon ses propos, il y a un gigantesque potentiel :

Nous pensons que les livres audio, sous leurs nombreuses formes différentes, seront une énorme opportunité. Et tout comme nous l'avons fait dans le podcasting, attendez-vous à ce que nous jouions pour gagner.

Si Spotify maîtrise à la perfection le streaming musical et les podcasts, les livres audio sont un terrain inconnu pour l'entreprise. C'est pour cela que Spotify se servira de l'expérience des équipes de Findaway, une société qui a été acquise l'année dernière par le géant du streaming.

Comme l'explique le rapport, Spotify va partir sur de bonnes bases :

La plate-forme de livres audio est à bien des égards comme Anchor. Elle permet aux auteurs de créer, de distribuer et de monétiser leur travail, et avec l'acquisition, Spotify accrochera un élément clé de l'écosystème du livre audio.

À noter tout de même que l'acquisition de Findaway n'est pas encore totalement finalisée, Spotify attend la conclusion de l'examen en cours par la division antitrust du ministère de la Justice. Une étape obligatoire avant de pouvoir dire que Findaway appartient complètement à Spotify.





