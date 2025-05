Spotify permet l'achat de livres audio sur iOS aux US

Spotify permet désormais aux utilisateurs américains de consulter les prix des livres audio et de les acheter directement via une interface web dans son application iOS, en tirant parti des récents changements des règles de l'App Store d'Apple aux États-Unis.

Une mise à jour historique

Spotify a annoncé sur son blog qu'Apple a approuvé sa dernière mise à jour de l'application, qui inclut la fonctionnalité d'achat de livres audio. Cela fait suite à un différend en 2022 où Apple a rejeté trois fois les mises à jour de l'application de Spotify pour violation des règles sur la communication des options d'achat externes. Spotify souhaitait diriger les utilisateurs vers l'achat de livres audio en ligne pour une écoute dans l'application, mais les politiques d'Apple à l'époque restreignaient de tels liens, même dans les e-mails. Spotify avait finalement supprimé les instructions d'achat de son application.

Une nouveauté réservée aux américains

Avec les nouvelles règles de l'App Store américain, Spotify peut désormais guider les utilisateurs vers son site web pour les achats de livres audio. Dans l'application Spotify, les utilisateurs peuvent accéder à l'onglet des livres audio, sélectionner un livre audio, et cliquer sur l'icône de verrou pour accéder au site web de Spotify pour des achats directs, contournant le système d'achat intégré d'Apple, en toute légalité. Les abonnés Spotify Premium peuvent également acheter des heures supplémentaires (sans commission d'Apple non plus) pour prolonger les 15 heures d'écoute de livres audio incluses dans leur abonnement.

Contexte et Impact

Le géant suédois a salué la décision judiciaire qui a permis les changements de l'App Store américain, autorisant les applications à diriger les utilisateurs vers des options d'achat externes. Spotify avait d'ailleurs rapidement mis à jour son application pour permettre aux utilisateurs de passer à un abonnement Premium via son site web, évitant ainsi les frais d'Apple.

En bref, cette liberté est une victoire pour les auteurs, le public et les développeurs du monde entier, si la décision de justice est maintenue malgré les tentatives incessantes d'Apple pour l'empêcher.

Bien qu'Apple fasse appel de la décision, en attendant un éventuel retournement de situation, les développeurs d'applications aux États-Unis peuvent actuellement soumettre des mises à jour avec des interfaces web intégrées pour des achats externes.

