L'autorité de la concurrence aux Pays-Bas est satisfaite des changements d'Apple

⏰ Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir



Après une affaire digne des feux de l'amour, le régulateur de la concurrence des Pays-Bas a finalement accepté les concessions faites par Apple pour permettre aux applications de rencontre de l'App Store d'utiliser des méthodes de paiement alternatives. La nouvelle a été partagée par Reuters.

Apple s'est pliée aux demandes néerlandaises

Vendredi dernier, l'Autorité pour les consommateurs et les marchés (ACM) a publié une mise à jour indiquant que "Apple se conforme désormais aux règles" concernant la possibilité pour les applis de rencontre de laisser leurs clients payer de différentes manières autres que le propre mode de paiement d'Apple. La déclaration poursuit :

C'est pourquoi ACM n'a plus besoin d'imposer une nouvelle ordonnance sous astreinte. Au cours des derniers mois, l'ACM avait recueilli des informations auprès de fournisseurs d'applications de rencontre et d'experts indépendants avant d'estimer qu'Apple s'était conformé à l'ordonnance.

Il y a environ six mois, l'ACM a annoncé qu'Apple devait laisser les applis de rencontre accepter des méthodes de paiement alternatives sur l'App Store aux Pays-Bas. Apple s'est conformé à la demande, mais elle a d'abord exigé que les applis de rencontre néerlandaises soumettent une app binaire distincte pour accepter les paiements alternatifs. L'ACM n'était pas satisfaite de ces changements et le régulateur a infligé à Apple une amende totale de 50 millions d'euros entre janvier et mars pour non-respect de l'ordonnance.



Apple a renoncé à exiger que les applications de rencontre compilent un binaire distinct, ce que le régulateur avait jugé "déraisonnable" et constituer un "obstacle inutile" pour les développeurs d'applications de rencontre. Apple a également annoncé d'autres modifications de ses politiques vendredi, mais a déclaré qu'elle ne pensait pas que ces mises à jour étaient "dans le meilleur intérêt" de la vie privée des utilisateurs ou de la sécurité des données, et elle continue de faire appel de l'ordonnance initiale de l'ACM.

Jusqu'à récemment, les clients des applis de rencontre ne pouvaient payer qu'en utilisant le mode de paiement imposé par Apple. De l'avis de l'ACM, Apple a abusé de sa position dominante avec ces pratiques. Désormais, les fournisseurs d'applications de rencontre peuvent laisser leurs clients payer de différentes manières.



Une bonne idée selon vous ? Il est difficile de comprendre pourquoi cette possibilité n'est pas étendue à toutes les apps du magasin d'applications d'Apple...