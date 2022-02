L'Autorité de la concurrence (ACM) aux Pays-Bas se dit déçue du comportement d'Apple

Il y a quelques semaines aux Pays-Bas, Apple a été contraint de ne plus imposer le paiement de l'App Store aux développeurs qui possèdent une app dans la catégorie "Rencontres". Malheureusement, la firme de Cupertino n'a pas joué le jeu en apportant des complications qui ont découragé les développeurs !

Un comportement et des actions qui déçoivent

Plus le temps passe et moins Apple a le contrôle sur sa célèbre boutique d'applications qui génère plusieurs milliards de dollars tous les trimestres. En fin d'année dernière, l'Autorité de la concurrence (ACM) des Pays-Bas a exigé qu'Apple ouvre l'accès aux paiements tiers, une solution pour obtenir des commissions moins coûteuses pour les développeurs et des prix plus compétitifs pour les consommateurs.



Apple n'a pas eu d'autres choix que de réaliser cette modification, cependant l'entreprise a apporté des difficultés dans la mise en place des paiements tiers. Les développeurs doivent présenter une version spéciale de leurs app (ce qui prend beaucoup de temps) et ils doivent faire un choix : soit un système d'achat alternatif depuis l'app (avec une transaction sans ouverture de page internet) ou une redirection vers plusieurs paiements hébergés sur une page web.

Face à un manque de motivation évident de bien faire les choses et une démarche volontaire de décourager les développeurs, l'Autorité de la concurrence néerlandaise a sanctionné Apple à une amende de 5 millions d'euros qui se renouvelle toutes les semaines jusqu'à que la firme de Cupertino réagisse et change ses règles.



Si cette somme n'est pas énorme pour Apple, c'est quand même un montant qui ne cesse d'évoluer, trois semaines se sont écoulées depuis la condamnation et l'amende atteint déjà 15 millions d'euros. Rappelons tout de même qu'elle est plafonnée à 50 millions maximum !

Consterné par le comportement et les actions d'Apple, l'ACM a ouvertement déclaré être déçue de l'absence de mise en conformité de l'App Store vis-à-vis des nouvelles règles clairement communiquées et comprises à Apple.

Il est aussi précisé que le géant californien viole le droit de la concurrence étant donné que la décision a été approuvée par les tribunaux néerlandais, il y a peu.



La firme de Cupertino semble prendre son temps par rapport à cette affaire peu glorieuse pour l'image de l'App Store aux Pays-Bas. La seule déclaration qui a été faite par Apple récemment, c'est l'annonce d'une commission de 27% qui sera prélevée sur toutes les transactions réalisées via les paiements tiers. L'entreprise veut protéger le modèle économique de sa boutique d'applications quoiqu'il en coûte.

À l'heure actuelle, le porte-parole de l'Autorité de la concurrence a déclaré ne pas savoir si la commission de 27% était conforme aux nouvelles directives transmises à Apple.



