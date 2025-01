Apple et Google : Trump dénonce les amendes "injustes" de l'UE

L'actualité politique et tech se rejoignent avec une intervention remarquée de Donald Trump concernant les géants américains de la technologie. Le président fraîchement réinvesti s'est exprimé lors du Forum économique mondial de Davos pour critiquer vertement l'Union européenne et sa politique de sanctions envers les GAFAM.

Trump prend la défense d'Apple et des géants tech américains

Lors de son intervention virtuelle à Davos, Donald Trump n'a pas mâché ses mots concernant les amendes record infligées par l'UE aux entreprises technologiques américaines. "Ils ont gagné 15 ou 16 milliards de dollars d'Apple. Ils ont gagné des milliards de Google. Je pense qu'ils poursuivent Facebook pour des milliards", a déclaré le président américain, qualifiant ces sanctions de "forme de taxation" injuste envers les entreprises américaines.



Ces derniers mois ont effectivement été marqués par plusieurs décisions majeures de la justice européenne : Apple a été condamné à verser 13 milliards d'euros d'arriérés d'impôts à l'Irlande, Google a écopé d'une amende de 2,4 milliards d'euros pour pratiques anticoncurrentielles, et Meta (Facebook) s'est vu infliger une sanction de près de 800 millions d'euros.

Un rapprochement stratégique entre la Silicon Valley et Trump

Les relations entre Trump et les PDG des grandes entreprises tech semblent s'être considérablement réchauffées depuis sa réélection. Tim Cook, Sundar Pichai (Google) et Mark Zuckerberg (Meta) figuraient parmi les invités de marque lors de l'inauguration présidentielle lundi dernier, bénéficiant même de places privilégiées dans la Rotonde du Capitole, devant certains membres du cabinet présidentiel.



Cette proximité nouvelle pourrait avoir des implications importantes pour les relations commerciales entre les États-Unis et l'Europe. Apple, qui fait face à de nombreux défis réglementaires en Europe notamment concernant l'App Store et le port USB-C, pourrait voir sa position renforcée par ce soutien présidentiel. Trump a d'ailleurs clairement affiché son intention d'agir :

L'UE nous traite très injustement [...] Nous avons des centaines de milliards de dollars de déficit avec l'UE. Personne n'est content de cela, et nous allons faire quelque chose à ce sujet.

La situation promet d'être particulièrement intéressante à suivre pour Apple, qui se trouve au carrefour des tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Europe, tout en devant composer avec les régulations européennes de plus en plus strictes en matière de concurrence et de protection des consommateurs.