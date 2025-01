L'Europe a raison d'imposer l'USB-C, et tant pis pour Apple

Depuis le 28 décembre, l'USB-C est devenu le standard de connectique universel pour la plupart des objects électroniques en Europe — et, de fait, dans le monde. Cette mesure vise surtout Apple qui était la dernière entreprise à utiliser massivement une connectique propriétaire. Cette affaire a fait couler beaucoup d'encre avec de très nombreux débats autour de l'iPhone notamment. Mais en prenant un peu de hauteur, il y a beaucoup d'arguments en faveur de cette décision européenne. Ouvrons la discussion.

Une uniformisation bénéfique pour les utilisateurs

La généralisation de l'USB-C est une bonne nouvelle pour simplifier la vie de tous. Finis les dizaines de câbles, dont certains sont propriétaires et onéreux. Smartphones, tablettes, ordinateurs, claviers/souris, consoles de jeu... la plupart des appareils électroniques sont désormais rechargeables avec une seule connectique : l'USB-C.



A la manière des logiciels open-source, c'est un standard libre que tout le monde peut fabriquer et qui n'appartient à aucune entreprise. Dans tous les domaines, il faut des standards massivement adoptés. Imaginez un peu s'il fallait une prise électrique Bosch pour brancher une perceuse ou une voiture Mercedes pour ne rouler que sur certaines routes. Les exemples sont évidemment exagérés, mais c'est pour montrer l'importance de l'adoption de standards universels. Soit dit en passant, le monde s'est toujours construit sur des standards normalisés, et particulier sur la tech et le web. L'USB-C d'un iPhone n'est qu'une brique "open-source" de plus, comme le Bluetooth ou Swift.



Et, au fond, qu'est-ce que cela change dans nos vies ? En vérité, pas grand chose. Je suis très content de me balader avec un seul câble compatible avec mes appareils, et tant pis pour Apple si elle perd sa commission de 30% sur les accessoires Lightning. Elle s'en remettra, et les constructeurs tiers proposent des adaptateurs pour passer de l’un à l’autre.



Un précision s'impose : l'UE a généralisé le connecteur physique, mais pas les technologies sous-jacentes. Un constructeur doit implémenter un port USB-C, mais il est libre de choisir les technologies de vitesse de transfert et de charge pour son appareil. Un câble USB-C peut adopter une vitesse USB 2.0 d'un autre temps, ou du Thunderbolt 5 ultra rapide, et il en est de même pour les watts. Il est vrai que cela ajoute une couche de complexité. Tous les câbles USB-C fonctionneront avec tous les appareils, mais les vitesses et technologies ne sont pas garanties.

Réglementation et innovation : une cohabitation possible

L'argument principal d'Apple pour se défendre est que le fait d'imposer des standards freinerait l'innovation, et c'est extrêmement fallacieux.



Déjà, la Commission Européenne se réserve le droit de faire évoluer la norme quand elle le jugera utile. Le jour où un successeur à l'USB-C se présentera — et ça arrivera — la loi changera. De plus, l'innovation ne se fait plus sur la connectique mais sur les technologies comme cité ci-avant. Apple pourrait créer son propre Thunderbolt si elle le souhaitait et l'UE n'y trouverait rien à redire, pourvu que cela passe par l'USB-C. L'uniformisation ne bloque pas l'innovation, elle la redirige.



C'est d'autant plus fallacieux dans le cas d'Apple qui a fait le choix de l'USB-C très tôt sur le Mac, et un peu plus tard sur les iPad. L'entreprise de Tim Cook savait qu'elle allait passer à l'USB-C à un moment donné, et elle avait déjà préparé le terrain. Ce qui ne lui plaît pas, c'est que l'Europe lui ait imposé ce connecteur sur l'iPhone.



C'est uniquement pour cette raison que le MagSafe existe : cette technologie permet à Apple d'avoir toujours une forme de connecteur propriétaire avec les 30% de commission que cela engendre. D'ailleurs, le standard Qi2 ayant repris le MagSafe de première génération, Apple a fait évoluer son MagSafe sur l'iPhone 16 pour qu'il soit plus rapide et, surtout, encore propriétaire. Chacune des décisions d'Apple est guidée par la volonté d'enfermer l'utilisateur dans son écosystème — et ce n'est pas une mauvaise chose pour autant. Alors, que ce soit avec le port de charge ou autre chose, Cupertino trouvera toujours un moyen de parvenir à ses fins. En attendant, l'USB-C est un acquis pour tous les consommateurs, et des solutions comme la super batterie externe d'INIU sont très pratiques pour charger vite, avec ou sans fil.

