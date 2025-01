Tim Cook assistera bien à l'investiture de Trump

Selon les informations de Bloomberg, Tim Cook, le patron d'Apple, devrait assister à l'investiture du président élu Donald Trump. Cette annonce intervient après que Cook a personnellement contribué à hauteur d'un million de dollars au fonds d'investiture de ce dernier. Après la victoire de Trump en novembre, Cook a adressé ses félicitations via la plateforme de médias sociaux X et a également dîné avec Trump à Mar-a-Lago en décembre.

Un partenariat gagnant / gagnant

Depuis l'élection de Trump, de nombreux PDG et entreprises technologiques ont montré un soutien financier important à son investiture, pour un total 200 millions de dollars de dons. Parmi les contributeurs figurent des acteurs majeurs comme Google, Amazon, Meta, Uber, Sam Altman d'OpenAI, des géants financiers comme Goldman Sachs et Bank of America, et des entreprises automobiles comme Toyota, Ford et GM, ainsi que des entreprises technologiques et de télécommunications comme AT&T.

La politique de Trump sur les tarifs douaniers a été un point central, avec des projets d'introduction de nouvelles taxes, notamment pour les produits importés de Chine, du Mexique ou encore du Canada. La présence de Tim Cook pourrait être stratégique pour Apple, visant à obtenir des exemptions similaires à celles obtenues par Apple pendant le premier mandat de Trump, qui ont permis aux iPhones, iPads et Macs d'éviter les droits de douane, bien que des produits comme l'Apple Watch, les AirPods et le HomePod n'aient pas été exemptés. En 2019, Trump a noté que Cook avait « présenté de bons arguments » contre les droits de douane qui pourraient désavantager Apple.



Les autres dirigeants technologiques notables présents incluent Jeff Bezos d'Amazon, Mark Zuckerberg de Meta et Elon Musk de Tesla/X/SpaceX/xAI/Neuralink. Tous, à l'exception de Musk, se sont inspirés de l'approche de Tim Cook.