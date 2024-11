La méthode de Tim Cook pour plaire à Trump fait des émules

Un rapport du Wall Street Journal souligne que les PDG de diverses entreprises américaines envisagent d'imiter la méthode de Tim Cook pour dialoguer avec Donald Trump afin d'influencer la nouvelle administration. Le PDG d'Apple aurait mis au point une technique simple pour traiter avec le président élu, qui semble avoir considérablement profité à sa société.

Une relation loin d'être linéaire

La relation entre Cook et Trump a été marquée par des désaccords publics. Par exemple, Trump a plaidé pour un boycott d'Apple lors du conflit entre le FBI et l'entreprise au sujet du déverrouillage d'un iPhone lié à la fusillade de San Bernardino. De plus, Cook s'est ouvertement opposé aux politiques d'immigration de Trump, arguant notamment que les américains avaient besoin des meilleurs cerveaux du monde. Malgré ces tensions, l'approche de Cook envers Trump consiste à ne pas aller à l'affrontement avec le président.

Cook a défendu ses rencontres avec Trump en soulignant l'importance de l'engagement plutôt que de l'isolement. Il estime qu'un dialogue direct, même en cas de désaccord, peut conduire à des résultats constructifs. Sa méthode consiste à :

Interaction personnelle : au lieu de faire appel à des lobbyistes ou à des équipes de relations gouvernementales, Cook a communiqué directement avec Trump par le biais d'appels téléphoniques et de dîners personnels.

: au lieu de faire appel à des lobbyistes ou à des équipes de relations gouvernementales, Cook a communiqué directement avec Trump par le biais d'appels téléphoniques et de dîners personnels. Discussions ciblées : lors des réunions, Cook se concentrait sur un problème clé avec un seul point de données, gardant la conversation simple et ciblée.

On ne change pas les choses en criant. On change les choses en montrant à tout le monde pourquoi notre façon de faire est la meilleure.

Cette tactique s'est révélée particulièrement efficace lors des négociations qui ont conduit à l'exemption des droits de douane sur les importations chinoises pour les produits Apple. Plus récemment, Cook aurait discuté avec Trump de ses préoccupations en matière des enquêtes antitrust (anti-monopolistiques).

Le défi des autres

Bien que l'approche directe de Tim Cook semble simple, la reproduire pourrait être difficile pour d'autres PDG comme Mark Zuckerberg de Meta par exemple :

Reconnaissance de la marque : peu d'entreprises possèdent la stature de marque mondiale d'Apple, ce qui aurait pu faciliter l'accès de Cook à Trump.

Accès à Trump : sans relations personnelles préalables, il pourrait s'avérer difficile pour d'autres dirigeants d'obtenir du temps sur l'agenda du président.

En clair, tout le monde n'est pas Tim Cook ou Elon Musk, qui est désormais un proche conseiller du président. On scrutera les "nouveaux amis" de Trump, ainsi que la réaction des médias.